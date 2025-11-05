お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が4日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」で、お笑いトリオ「パンサー」向井慧（39）が出演する番組について語った。

ケンコバは「向井の番組知ってます？（チョコレートプラネットの）長田とやってる」と切り出し、自身がゲスト出演したBSよしもと「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」でのエピソードを披露。「芸人がアガったみたいな仕事をしてるんですよ、こいつは」とタレ込み、「高級車を借りてドライブに行って、ステーキを食べて、露天風呂に浸かって、“今日楽しかったですね”で終わる番組」と説明した。

そんな内容にケンコバが「もうアガリやでお前！」とけん制すると、話を聞いていた「千原兄弟」千原ジュニアも「長嶋一茂やん」とニヤリ。向井は「確かにそうですね」と認めつつ、「BSよしもとなんですけど、正直ホントに、額を言うとアレなんですけど、それだけで余裕で生活できるぐらいのギャラが入る」と明かした。

その理由を「スポンサーさんが1社で付いてるんで、月に1回そのロケがあれば、かなりいただける」と続けると、ジュニアは笑いながらも「あんまり言わんほうがええんちゃう？ええねんけど」と心配。向井は「だから、何の仕事もどんどんヤル気がなくなっちゃって」とボケを交えて打ち明けたが、「YouTubeでもともとやってたんですけど、それをBSよしもとで。やらしい話、（YouTubeとBSでは）出ていただいた方のギャラが全然違う」と説明すると、ケンコバは「ありがとうございます」と感謝していた。