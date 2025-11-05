◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ フランクフルトが開幕。男子シングルスでは大会初日の現地時間4日、張本智和選手と戸上隼輔選手が1回戦に登場しました。

張本選手（世界ランク4位）は初戦でデンマークのグロート選手（同27位）と対戦。ここまでの対戦では通算で3勝0敗としている張本選手。第1ゲーム、バックハンドとカウンターが決まり、11-6で先取。第2ゲームでもバックハンドとカウンターがさえ11-7で2ゲームを連取します。第3ゲームでグロート選手の強打にも冷静に対処し、攻めの姿勢を崩さなかった張本選手がストレートで勝利。グロート選手に4連勝で2回戦に進出しました。

戸上選手（同19位）はドイツのドゥダ（同8位）と対戦。格上相手に第1ゲームから積極的な攻撃を見せ一度もリードを許さず11-4で奪取すると、主導権を渡さずゲームカウント3-0で勝利をつかみました。

【日本勢対戦カードと結果】▽1回戦

張本智和 3−0 グロート（デンマーク）

（11−6/11ー7/11ー6）

戸上隼輔3ー0ドゥダ（ドイツ）

（11-4/11-9/11-9）

篠塚大登-林繇儒（台湾）

松島輝空ーアン ジェヒョン（韓国）