盗難を防止！MAXWIN レザーデザイン ハンドルロック「S-HLOC01」
カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰)は、レザーデザインのハンドルロック『S-HLOC01』を1年ぶりに再入荷し、再販を開始しました。
強硬度鉄筋でハンドルを完全ロックし、愛車の盗難を防止するアイテムです。
MAXWIN レザーデザイン ハンドルロック「S-HLOC01」
販売ショップ：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング
1年ぶりに再入荷した、MAXWINの車用ハンドルロック『S-HLOC01』
高強度鉄筋で溶接され、二本のロックポールでハンドルを固定するハンドルロックです。（特許取得技術）
ステアリングロック全体に高級感のあるレザーデザインを採用しています。
特許技術のハンドル完全ロック
高強度鉄筋で溶接されていて、2本のロックポールでハンドルを固定！
ハンドルをカットされても簡単に外されないように設計されています。
クラクションシステム
無理に外そうとするとハンドルロックがクラクションに当たり、周りに盗難を知らせます。
ロックポールはどのような車種にも対応できる約85mm。
締め付けは7段階ロックとなっており、ハンドルカバーを付けていても装着可能です。
複製されにくい専用キー
シリンダーには6×2枚のピンを使用し、鍵挿入部はステンレスでカバーし、破壊を防止します。
キーは特殊な凹みで複製されにくいデザインの専用キーを付属しています☆
高級感のあるレザー素材
製品全体に高級感のあるレザーを使用しています。
どんな車両でも見た目が良く、設置するときに内装を傷つけません。
製品仕様
本体サイズ： 全長40cm、クラクション部15cm、2本のロックポール幅8.5cm
本体重量： 2kg
1年ぶりに再入荷した、MAXWINの強力なハンドルロック！
特許技術とレザーデザインを両立させた、愛車の盗難防止に役立つアイテムです。
MAXWINのレザーデザイン ハンドルロック『S-HLOC01』の紹介でした。
