４日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」では、文太（大泉洋）がノナマーレ社長・兆（岡田将生）から「私はちょっとだけエスパーで、ちょっとだけヒーロー」と言わされるが、その時のアドリブにネットもクスリと笑った。

文太は他のエスパーたちとノナマーレへ。そこで兆から「ヒーローには責任と高い倫理観が求められます。例えばご近所をきれいにする」などと存在意義を説明されるが、文太は「もう少し具体的な目標があると働きやすい」と言うも、兆から「幸福を数値に換算できると思ってるんですか？」と一喝される。

そして「私はちょっとだけエスパーで、ちょっとだけヒーロー」と言うように言われる。戸惑いながらもその言葉を口にするも、兆はなかなかＯＫを出さない。すると文太は突然「私は…」と福山雅治のモノマネで言葉を言おうとし、兆は速攻で「真面目に！」と注意する。

この大泉の福山モノマネは、脚本を書いた野木亜紀子氏はＸで「＃アドリブです」「＃ぜんぶ大泉のせいだ」「＃ちょっとおもしろかった」と投稿。大泉のアドリブだったことを明かしている。

ネットでも突然の大泉のブッコミに「ぶんちゃんのモノマネ、福山雅治だったのか。金八先生だと思ってた！笑」「ちょっとだけ福山好きすぎる」「ちょっとだけ福山が溢れてるよ洋ちゃん」「ちょっとだけ福山雅治」など話題となっていた。