11月4日、元モーニング娘。の高橋愛がInstagramを更新。同じくグループのOGである石川梨華、譜久村聖とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】当日の別SHOTも公開

高橋は、自身のInstagramアカウントにて、「可愛いふくちゃん おめでとぉ」「You are a really cute junior」と、10月30日に誕生日を迎えた譜久村を祝福。

同時に、バースデープレートを前にした譜久村の姿や、石川を交えた3ショット、“Too cute people”とコメントを入れた譜久村と石川の2ショットを公開した。

この投稿に対し、コメント欄には、譜久村から、「すっごく嬉しかったです」「幸せでした！ありがとうございました」といった感謝の言葉が書き込まれており、ファンからは、「いつメンの3人最高」「みんな何年経っても変わらず可愛すぎる」「素敵な写真」「いい笑顔」などの声が寄せられている。

モーニング娘。メンバーとして、高橋は5期、石川は4期、譜久村は9期に加入し、各々活躍。これまでの投稿でも、定期的に会って親睦を深めていることがたびたび報告されている。

画像出典：高橋愛オフィシャルInstagramより