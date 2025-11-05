「機動戦士ガンダム ジークアクス」より「ニャアン」のパイロットスーツVer.フィギュアが登場。11月6日10時より予約開始
メガハウスは、フィギュア「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ニャアン パイロットスーツVer.」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで11月6日10時より受け付ける。価格は8,800円。商品の発送は2026年6月下旬の予定。
「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」より「ニャアン」が「Lucreaらいと」シリーズに登場。パイロットスーツ姿で立体化されており、交換パーツとして「笑顔」が付属する。
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
・彩色済み完成品フィギュア…1
・笑顔交換パーツ…1
・専用台座…1
全高：約200mm
同シリーズの「アマテ・ユズリハ パイロットスーツVer.」、開発中の「ドゥー・ムラサメ パイロットスーツVer.」と合わせて飾って楽しめる
※「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ニャアン パイロットスーツVer.」以外の商品は付属しません。
(C)創通・サンライズ