メガハウスは、フィギュア「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ニャアン パイロットスーツVer.」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで11月6日10時より受け付ける。価格は8,800円。商品の発送は2026年6月下旬の予定。

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」より「ニャアン」が「Lucreaらいと」シリーズに登場。パイロットスーツ姿で立体化されており、交換パーツとして「笑顔」が付属する。

Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ニャアン パイロットスーツVer.

受注期間：11月6日10時～

発送月：2026年6月下旬 予定

価格：8,800円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

・彩色済み完成品フィギュア…1

・笑顔交換パーツ…1

・専用台座…1

【商品サイズ】

全高：約200mm

同シリーズの「アマテ・ユズリハ パイロットスーツVer.」、開発中の「ドゥー・ムラサメ パイロットスーツVer.」と合わせて飾って楽しめる

※「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ニャアン パイロットスーツVer.」以外の商品は付属しません。

(C)創通・サンライズ