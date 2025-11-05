2025年10月18日、GPシリーズ、フランス大会、女子シングルで優勝した中井亜美 写真／ロイター/アフロ

（松原孝臣：ライター）

今年シニアデビューの17歳

10月にフランス大会からスタートを切ったフィギュアスケートのグランプリシリーズ。世界各地で全6戦が行われ、その上位6名は12月に名古屋で開催されるグランプリファイナルに進出する。

その第3戦、スケートカナダが10月31日から11月2日にかけて行われたが、ここでグランプリファイナルにいち早く進出を決めた選手がいる。中井亜美だ。初戦のフランス大会で優勝し、スケートカナダでは3位と表彰台に上がり、ポイントで6位以内が確定した。

帰国後、新聞各社等の取材に応じ、「2戦とも表彰台に乗れるとは思っていなかったです」と喜びを語っているが、それも自然だったかもしれない。17歳、高校2年生の中井は今シーズン、ジュニアからシニアに移行し、グランプリシリーズ出場も初めてであったのだから。

とりわけフランス大会は、グランプリデビュー戦で優勝したこともさることながら、その内容も圧巻だった。

ショートプログラム、フリー、合計点のすべてで自己ベストを大幅に更新。合計得点の227・08点は、今シーズンのグランプリシリーズに出場している選手の中では、坂本が2022年3月の世界選手権で出した236・09点に次いで2位。

ショートプログラムでは、冒頭、武器とするトリプルアクセルをはじめすべてのジャンプを成功させて1位、フリーではトリプルアクセルこそ手をついてしまい減点となったが、その後は1つもミスのない演技をみせたのである。

このときも、驚きを言葉にしている。

「正直、表彰台に乗れたらいいな、と考えていました。点数が出て1位と分かったときは、ほんとうに頭が回らなくなって。急に涙があふれてきました」

スケートカナダでは武器のトリプルアクセルがショートプログラム、フリーともに決まらなかったが、それでもショートプログラム４位からフリーで順位を上げて表彰台に上がってみせた。

ときにスポーツでは、あるシーズン、それまでになかった活躍をする選手がいる。フィギュアスケートでもそうだ。また、オリンピックシーズンに頭角を現し、それまでから一変したかのような輝きを放つ選手もいた。一方で、その輝きが続かず、短く終わることもある。

そして「勢いに乗る」ということもまたある。シニアデビューで迎えたグランプリシリーズ出場は、チャレンジャーとして挑むことができる立場だからこそ、プレッシャーなく臨むことも可能とは言える。

ただ、単なる勢いや無欲の勝利、と片付けられない資質が中井にはある。

「今日のベスト」を尽くせる選手

2025年11月1日、GPシリーズ、スケートカナダ、女子シングル、フリースケーティングでの中井亜美 写真／Imagn/ロイター/アフロ

5歳の頃、生活をおくっていた新潟でスケートを始めた。小学生の頃から全国大会に出場するなど打ち込んでいた中井は、中学進学とともに千葉に移り住んだ。

それはスケートのためだった。

一定以上の成績を残していた小学生時代、でも満足はしていなかった。

「ジャンプの安定感に欠けていることもありましたが、スケーティングも駄目でした」

もっとうまくなるためにはどうすればいいだろう……。考えた末に選んだのは練習環境を変えることだった。そして選択肢としてあったのは、2021年春、千葉県船橋市でスタートを切ることになっていた「MFフィギュアスケートアカデミー」だった。きっと上手な選手が集まってくる、一緒に練習してもっと頑張ろう、そう思った。

家族に思いを伝え、千葉に移り住んで今日までスケートに励んでいる。

「もっと上手な選手がいたら、自分ももっと上手になりたいと思います」

という言葉にも、中井の向上心がうかがえる。

指導する中庭健介コーチの言葉も裏書きする。

「掲げた目標や上手くなりたいという思いに負けたくないんですね。もう1つは目の前のことをこつこつとできること。『今日のベスト』を尽くせる選手です」

グランプリファイナル進出を決めたことで、周囲の目線、ひらたく言えば注目の度合いも変わってくるだろう。今季はオリンピックシーズンである。代表入りを目指す有力選手ひしめく中に名乗りをあげた新星として、より注目されやすくもあるから、やがてこれまでにはなかった重圧を覚えることもあり得る。成績を残せたことで、心持ちに変化が生じることもないわけではない。欲に敗れた選手だっている。

ただ、中井には武器がある。成長を志す心から来る努力を惜しまない姿勢、そして自分に足りないところを知って克服するために行動を起こせること--芯の強さが、武器とも言える。

中井は成績が自信になるとは考えないという。自信が得られるのはあくまでも練習だ。

「自信が持てるような練習をしていきたいです」

グランプリファイナルそして全日本選手権と緊張を強いられる大会が続く。その中でどう自分らしくあるか、挑戦は続く。

筆者：松原 孝臣