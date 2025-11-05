Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÄ¾¸å¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÖÎò»ËÅª²÷µó¡×¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥³¥ì¤Ï¶»¥¢¥Ä²á¤®¤ë¡×
»³ËÜ¤ÏWS3¾¡¤ÇMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î3Æü¤ËÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞºÇ½ª¸õÊä3¿Í¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ºÇ½ª¸õÊä¡¢¤Û¤«2¿Í¤Ï¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÂç¥ê¡¼¥°2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢°ìµ¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£5¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè2Àï¤Ç9²ó1¼ºÅÀ¤ÈÃÏ¶èÍ¥¾¡S¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âè6Àï¤Ç¤â6²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂè7Àï¤Ï9²óÅÓÃæ¤«¤é¡ÖÃæ0Æü¡×¤ÇÏ¢Åê¡£2²ó3Ê¬¤Î2¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤È¡¢WS3¾¡¤ÇMVP¤ò¼õ¾Þ¡¢µåÃÄ½é¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡·ãÆ®¤ò½ª¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î3Æü¤ËÃÏ¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò´º¹Ô¡£Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜµòÃÏ¤ÎÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤Ç»³ËÜ¤Ï±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢Æ²¡¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖILOVE¡¡Los Angels¡ª¡¡ILOVE¡¢Dodgers¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òºÆ¤ÓÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞºÇ½ª¸õÊäÆþ¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ï¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Íè¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ½ª¸õÊäÆþ¤ê¤·¤¿¼«ÂÎ¤¬Îò»ËÅª¤Ê²÷µó¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥³¥ì¤Ï¶»¥¢¥Ä²á¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È°ìµ¤¤ËÏÃÂê¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ïº£µ¨32ÅÐÈÄ¤·¡¢10¾¡¡Ê10ÇÔ¡Ë¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î1.97¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï32ÅÐÈÄ¤·¡¢13¾¡¡Ê5ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËWS¤ÎMVP¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê±É´§¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¤¬¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
