「1,089円」で「人気No.1メニュー」が食べ放題になる4日間（小学生594円、未就学児253円、3歳以下無料）【銀だこ食べ放題】
「築地銀だこ」は、イオングループが実施する 「イオン超!ブラックフライデー」の特別企画として、毎年好評の「食べ放題」（事前予約制）を開催する。※イオンモール及びイオンに出店する築地銀だこで開催（対象店舗のみ）
事前予約は、2025年11月10日(月)より、店頭もしくは特設会場にて受付開始。発行された予約票を受け取り、当日中に店舗レジで会計。未会計の場合は翌日以降無効になるので注意。
追加料金払えばトッピング商品も対象になる〈 「築地銀だこ 食べ放題」概要 〉
■企画内容
人気No.1の「ぜったいうまい!! たこ焼(ソース、6個入り)」が、45分間食べ放題。
※すべて6個入りでの提供
■実施期間
2025年11月25日(火)、26日(水)、27日(木)、28日(金)の4日間
■料金(1名)
中学生以上：税込1,089円
小学生：税込594円
未就学児：税込253円
3歳以下：無料
※「ぜったいうまい!! たこ焼(ソース、6個入り)」のみ対象
※ 16歳未満は、保護者の同伴が必須
■追加オプションメニュー(追加料金)
・食べ放題料金+税込275円で、トッピング商品(定番&期間限定/各6個入り)も食べ放題
・食べ放題料金+税込242円で、ソフトドリンク飲み放題
※中学生以下の場合も同額
※追加オプションメニュー(追加料金)は当日でも追加で注文できる
※食べ放題開始後に追加された場合でも、利用時間の延長はできない
追加オプションメニュー 一覧
■ 予約方法
2025年11月10日(月)より、店頭もしくは特設会場にて事前予約受付開始(発行された予約票を受け取り当日中に店舗レジで会計する。未会計の場合は翌日以降無効になる)
※1名につき1つの時間枠、最大4名までの購入となる
※同一の方の複数枠の購入はNG
※電話での予約はできない
※詳細は実施店舗予約会場一覧を確認
※2025年11月10日(月)特設会場での予約受付以降に空席がある場合は店頭で予約受付をする
※スタンプカードは、予約の会計時に捺印する
■実施店舗
全国のイオンモールおよびイオン内の築地銀だこ37店舗で実施。
※実施店舗や予約受付場所および予約開始時間などの詳細内容については、実施店舗予約会場一覧を確認
※予約枠が完売となった店舗は、随時記載
※予約状況のホームページ更新は、店舗状況とタイムラグが発生する場合あり
■開催時間(各回45分制)
【1】10:30
【2】14:00
【3】15:00
【4】16:00
【5】18:00
【6】19:00
【7】20:00
※各回最大12名まで。開催時間や定員は店舗により異なる。
■スタンプカードについて
食べ放題の利用客(小学生以上)は、予約の会計時に捺印する。
・中学生以上(税込1,089円)：スタンプ2個
・小学生(税込594円)：スタンプ1個
※金額によりスタンプ数が異なる