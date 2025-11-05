「女の子が大股開いてって言わない二人が好き」名倉潤、57歳誕生日に家族ショット公開「歳の重ね方が素敵」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんは11月4日、自身のInstagramを更新。57歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを披露しました。
【写真】名倉潤の誕生日家族ショット
また、スカートをはいた娘は脚を広げて座っており、ファンからは「女の子が大股開いてって言わない二人が好き〜」などの声が上がるなど、個性を尊重する家庭の雰囲気が伝わってきます。
ほかには「お誕生日おめでとうございます！！」「素敵な歳になりますように」「名倉家大好きです」「私もこんな女子でした」「歳の重ね方が素敵なご夫婦」「いい家族写真だな〜」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】名倉潤の誕生日家族ショット
「いい家族写真だな〜」名倉さんは「今日は57歳の誕生日でーす」とつづり、モノクロの家族写真を1枚投稿。写真スタジオで撮影したようです。妻でタレントの渡辺満里奈さんと息子と娘は椅子に座り、名倉さんが後ろから家族を抱きしめているポーズです。子どもたちは顔を隠していますが、名倉さんと渡辺さんの満面の笑みが印象的です。
ほかには「お誕生日おめでとうございます！！」「素敵な歳になりますように」「名倉家大好きです」「私もこんな女子でした」「歳の重ね方が素敵なご夫婦」「いい家族写真だな〜」と、祝福の声が多く上がりました。
息子とのカラオケショット8日にも家族でのプライベートショットを公開していた名倉さん。息子の提案で、渡辺さんを含む3人でカラオケに行ったようで、親子ショットを公開しています。今後も家族で仲良く過ごしてほしいですね。
(文:中村 凪)