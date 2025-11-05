後輩から慕われていると思う「STARTO社所属の40,50代タレント」ランキング！ 2位「木村拓哉」、1位は？
All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。
芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、多くの男性タレントが所属しています。その中から、今回は40、50代のタレントに限定したランキングを作成しました。
この記事では、「後輩から慕われていると思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」ランキングを紹介。どのタレントが、上位にランクインしたのでしょうか？
2位に輝いたのは木村拓哉さんです。SMAPのメンバーとしてデビューした木村さんは、個人では数多くの大ヒットドラマや映画に出演し国民的な人気を獲得します。
現在でも人気が高く、日本を代表する俳優として知名度抜群です。そんな木村さんは、後輩たちと定期的にコミュニケーションを取っていることが明かされています。後輩をかわいがる木村さんは、自身のYouTubeチャンネルでコラボすることも。後輩たちからも尊敬を集め、レジェンドとして影響を与え続けています。
回答者からは、「あの騒動の中でも退所しないで大変な時に事務所を支えてきて、後輩の面倒見がいいから」（60代女性／岩手県）、「YouTubeで見ても後輩から慕われているのがわかる」（50代女性／愛知県）、「後輩の番組や他の番組でエピソードが出てくるから」（30代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのは松岡昌宏さんです。松岡さんは、TOKIOのメンバーとしてデビュー。個人では俳優業をはじめ、バラエティー番組でも大活躍しています。
代表的な番組である『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）では、SixTONESの森本慎太郎さんなど事務所の後輩と頻繁にロケを行い、慕われている場面を披露。頼りになる兄貴分として愛され、松岡さんは親しみを込めて後輩たちを“小僧”と呼んでかわいがっています。
回答者からは、「後輩からのエピソードにたびたび出てくるから」（20代男性／大阪府）、「面倒見がいい。番組での後輩とのやり取りも微笑ましい」（30代女性／東京都）、「兄貴という立場が似合う人だと思う。怖い先輩というよりも相談がしやすいフレンドリーな部分も持ち合わせていると思う」（40代女性／三重県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
