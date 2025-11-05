BTS所属HYBE創業者のパン・シヒョク議長、本日（5日）3度目の召喚調査　約190億円の不当利益容疑

BTSなどを擁するHYBEの創業者パン・シヒョク議長が、本日（11月5日）、3度目の召喚調査を受けている。

ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は本日、パン議長を被疑者として召喚し、取り調べを行っていると複数の現地メディアが報道。パン議長は9月15日に約13時間にわたり初めて警察の召喚調査を受け、同月22日にも約12時間にわたって2度目の召喚調査に応じていた。

警察によると、パン議長は2019年、HYBEが上場する前に既存の投資家に対し「IPO（新規株式公開）の計画はない」と虚偽の説明をした上で、自身の知人が設立した私募ファンド（PEF）にHYBE株を売却させた疑いが持たれている。

既存投資家の多くは機関投資家であり、その投資資金の中には国民年金も含まれていたという。

HYBEの上場直後、当該ファンドは株式を大量に売却し、莫大な利益を得たとされる。この結果、パン議長は約1200億ウォン（約120億円）、共謀者らを含めた総額は1900億ウォン（約190億円）以上の不当利益を得たと伝えられている。

（写真提供＝OSEN）パン・シヒョク議長

一方でパン議長側は容疑を全面的に否認しており、「初期投資家に虚偽の情報を提供した事実はなく、利益配分の条件も投資家側の提案によるものだ」と主張している。なお、パン議長は10月1日付で出国禁止措置を受けている。