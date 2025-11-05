「自撮りが上手になったね」山田涼介、イケメン自撮りショット公開「お顔が天才すぎます」「やること可愛いかよ」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは11月4日、自身のInstagramを更新。イケメンな自撮りショットを披露しました。
【写真】山田涼介のイケメンな姿
ファンからは、「なんですか この可愛い人は…！！」「はあ、、、今日も好きです、、、」「お顔が天才すぎます」「自撮りが上手になったね」「世界一可愛い」「自撮り可愛すぎるーーー」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「やばい、カッコよすぎる可愛すぎる！やること可愛いかよ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】山田涼介のイケメンな姿
「お顔が天才すぎます」山田さんは「#山田涼介 #Ryosukeのいんすた」とつづり、4枚のイケメンな自撮りショットを投稿。1枚目は、白いパーカーのフードをかぶり、サングラスをあごの下までずらしたポーズです。ほかにもサングラスをしっかり着用した姿やフードの上からサングラスを掛けたおちゃめなショットなど、さまざまなポーズや表情を見せています。
イケメンな自撮りショットは別日にも自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している山田さん。10月20日の投稿でも自撮りショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)