2Ëü¿Í¤ò¤Õ¤ë¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¸¤¤Î­à¶²¤í¤·¤¤°ìÌÌ­á¡¡¤¢¤ëÌë¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÌöÆ°´¶¤¬¤³¤ï¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥´¥í¤Î¥Á¥ã¥Ã¥­¡¼¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡ÚÈáÊó¡Û¸¤¤¬¤³¤ï¤¤

¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û39.3Ëü·ïÉ½¼¨¡¢2.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î­à¤³¤ï¤¤¸¤­á


¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

ÉÝ¤¤¸¤¡£Âç¤­¤ÊÂÎ¤ò»ý¤Á¡¢¸±¤·¤¤´é¤Ç¤³¤Á¤é¤òâË¤ß¤Ä¤±¡¢²ç¤ò¤à¤­½Ð¤·ËÊ¤¨¤Þ¤¯¤ë......¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©

¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦­à¤³¤ï¤µ­á¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£

2025Ç¯10·î26Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö·Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¤¡×¡Ê¡÷papoter_dog¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áá¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤«¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤Î»ÄÁü¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤ÊÃã¿§¤¤¸¤¤È¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇò¤¯¤Æ¥â¥³¥â¥³¤Î......¥Á¥ã¥Ã¥­¡¼¡ª¡©

ÀÖÇò¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¡¢»¦¿Íµ´¤Îº²¤¬½É¤Ã¤¿¤¢¤Î¶²ÉÝ¤Î¿Í·Á¤ÈÆ±¤¸½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Î¸¤¤¬¡¢´é¤Î²£¤ÇÎ¾ÏÓ¤ò¿¶¤êÍð¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤Á¤é¤âÌöÆ°´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ö¥ì¶ñ¹ç¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥­¡¼¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤­²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç......¤¿¤·¤«¤ËÉÝ¤¤¡£ÉÝ¤¹¤®¤ë¡ª

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï2Ëü1000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê11·î4ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÌöÆ°´¶¤¬¤³¤ï¤¤...¡×
¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥­¡¼¤Ç¤³¤ÎÀª¤¤¤Ê¤é³Î¤«¤ËÉÝ¤¤¡×
¡Ö¥¹¥Æ¥´¥í¤Î¥Á¥ã¥Ã¥­¡¼ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×

J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤Ï28Æü¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î»Ò¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£

ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤«¤â¡©

»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥­¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï1ºÐ4¤«·î¤Î¥Ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢¡Ö¥Ñ¥Ý¥Æ¡×¤µ¤ó¤À¡£

¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥Ã¥­¡¼¤È²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±«Â³¤­¤Ç²¿Æü¤â»¶Êâ¤Ë¹Ô¤±¤º¡¢ÅÔÆâ¤Î¼¼Æâ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿10·î25Æü¤ÎÌë¤Î¤³¤È¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡Ö¡Ê¥Ñ¥Ý¥Æ¤Ï¡ËÂ¾¤Î¤ï¤ó¤³¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê°¦¤¹¤ëÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ²ñ¤¦¤ªÍ§Ã£¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë

»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ß¤¿¤¤¤À¤¬¡¢Æ°¤¯¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¥Û¥é¡¼´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥Ã¥­¡¼¥³¥¹¡£

»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢

¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°¦¸¤¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡...¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê»°³Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£

·Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¤¡¦¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤¬¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£