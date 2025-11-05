2Ëü¿Í¤ò¤Õ¤ë¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¸¤¤Îà¶²¤í¤·¤¤°ìÌÌá¡¡¤¢¤ëÌë¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÌöÆ°´¶¤¬¤³¤ï¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥´¥í¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¡×
¡ÚÈáÊó¡Û¸¤¤¬¤³¤ï¤¤
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û39.3Ëü·ïÉ½¼¨¡¢2.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¤³¤ï¤¤¸¤á
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÝ¤¤¸¤¡£Âç¤¤ÊÂÎ¤ò»ý¤Á¡¢¸±¤·¤¤´é¤Ç¤³¤Á¤é¤òâË¤ß¤Ä¤±¡¢²ç¤ò¤à¤½Ð¤·ËÊ¤¨¤Þ¤¯¤ë......¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©
¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦à¤³¤ï¤µá¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£
2025Ç¯10·î26Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö·Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¤¡×¡Ê¡÷papoter_dog¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áá¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤«¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤Î»ÄÁü¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤ÊÃã¿§¤¤¸¤¤È¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇò¤¯¤Æ¥â¥³¥â¥³¤Î......¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¡ª¡©
ÀÖÇò¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¡¢»¦¿Íµ´¤Îº²¤¬½É¤Ã¤¿¤¢¤Î¶²ÉÝ¤Î¿Í·Á¤ÈÆ±¤¸½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Î¸¤¤¬¡¢´é¤Î²£¤ÇÎ¾ÏÓ¤ò¿¶¤êÍð¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤âÌöÆ°´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ö¥ì¶ñ¹ç¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç......¤¿¤·¤«¤ËÉÝ¤¤¡£ÉÝ¤¹¤®¤ë¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï2Ëü1000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê11·î4ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌöÆ°´¶¤¬¤³¤ï¤¤...¡×
¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¤Ç¤³¤ÎÀª¤¤¤Ê¤é³Î¤«¤ËÉÝ¤¤¡×
¡Ö¥¹¥Æ¥´¥í¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¡¼ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï28Æü¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î»Ò¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤«¤â¡©
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï1ºÐ4¤«·î¤Î¥Ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢¡Ö¥Ñ¥Ý¥Æ¡×¤µ¤ó¤À¡£
¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¤È²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±«Â³¤¤Ç²¿Æü¤â»¶Êâ¤Ë¹Ô¤±¤º¡¢ÅÔÆâ¤Î¼¼Æâ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿10·î25Æü¤ÎÌë¤Î¤³¤È¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ê¥Ñ¥Ý¥Æ¤Ï¡ËÂ¾¤Î¤ï¤ó¤³¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê°¦¤¹¤ëÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ²ñ¤¦¤ªÍ§Ã£¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ß¤¿¤¤¤À¤¬¡¢Æ°¤¯¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¥Û¥é¡¼´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¥³¥¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°¦¸¤¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡...¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê»°³Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
·Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¤¡¦¥Ñ¥Ý¥Æ¤µ¤ó¤¬¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£