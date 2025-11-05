数多くのタトゥーを入れていたヒョナ、除去中の近況を公開　“妊娠説”を吹き飛ばすダイエットの成果も【PHOTO】

歌手ヒョナがタトゥー除去とダイエットの近況を伝えた。

【写真】タトゥーも…ヒョナ、たわわな胸元

ヒョナは11月4日、自身のSNSを通じて、体重計で49kgを示す写真を掲載し、減量の成果を共有した。

投稿では「50台の終わりから前の数字を変えるまで本当に大変だった。まだまだ遠いな。これまでどれだけ食べてきたの」と、体重の「十の位」を変えるまでの過程がいかに大変だったかを明かしている。

昨年から続けているタトゥー除去も、足の甲を中心に進行中だとし、さらなる変化を予告した。

ヒョナは10月にダイエットを宣言して以降、1カ月で体重を減らし、その後も体の管理を続けている。過去の活動期の体型を目標に、食事と運動ルーティンを再構成したと説明し、ダンスの動きを軽やかにこなせるよう、体のコンディション調整に集中しているという。

（写真＝ヒョナInstagram）50kgを切ったと報告

最近浮上した妊娠説については、所属事務所が「事実ではない」と明確に否定。ヒョナ自身も体重の増減に関する背景をコンテンツを通じて説明し、ファンとの交流を続けている。ネット上の雑音とは別に、ヒョナは自分で定めた目標に合わせて生活リズムを整えている様子だ。

続けて11月5日に投稿された近況写真では、夫のヨン・ジュンヒョンとの仲睦まじい日常を公開。結婚後もステージ活動と日常を両立させ、自分らしいペースを見つけていく流れを見せている。

（写真＝ヒョナInstagram）ヨン・ジュンヒョン（左）とヒョナ

ヒョナ特有の率直さと自己管理への情熱が、再びファンの感嘆を呼んでいる。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。2018年の「Mnetアジアンミュージックアワード（MAMA）」では、交際していた歌手イドン（DAWN）との“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題となった。2022年11月にイドンと破局し、2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表、同年10月に結婚した。