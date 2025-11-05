【G.E.M.EXシリーズ ポケットモンスター メガリザードンX＆メガリザードンY】 2026年7月下旬 発売予定 予約受付期間：11月6日10時～ 価格：30,800円

メガハウスは、フィギュア「G.E.M.EXシリーズ ポケットモンスター メガリザードンX＆メガリザードンY」を2026年7月下旬に発売する。価格は30,800円。11月6日10時より全国のホビーショップ、Web通販サイト、プレミアムバンダイにて予約受付を開始する。

「G.E.M.EXシリーズ ポケットモンスター」より、メガリザードンXとメガリザードンYが登場。今にも動き出しそうな相対する2匹のリザードンが、360度どこから見ても楽しめる力強い造形で立体化されている。2匹の燃え上がる炎と共に大空を翔る姿が、全高約210mmのボリューミーなサイズで迫力満点に再現。躍動感あふれる造形と大迫力の彩色を堪能できる。

また、プレミアムバンダイ・一部のポケモンセンターでの購入特典として、特製「撮り下ろしミニクリアファイル」が付属する。

2026年7月下旬 発売予定

価格：30,800円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト、プレミアムバンダイ

商品サイズ：全高210mm

商品構成：彩色済み完成品フィギュア・専用台座

【特典：撮り下ろしミニクリアファイル】

※ポケモンセンター・ポケモンセンターオンラインでの予約受付はございません。

※「ミニクリアファイル」付き商品はその他一般小売店での販売はございません。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon