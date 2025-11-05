ILLIT、『ポケットモンスター』韓国版TVアニメのOSTに抜擢！新曲『Secret Quest』音源＆MV公開

ILLITが、全世界的な人気を誇る『ポケットモンスター』韓国版TVアニメのエンディングテーマ曲を担当する。

11月4日18時、ILLITが歌った『ポケットモンスター：メガボルテージ』のOST『Secret Quest』の音源とMVが公開された。

この曲は、冒険を通じて大切な何かを発見し、自分たちが本当に望むことと、世の中の隠された秘密を探し出すストーリーで、軽快で温かいサウンドが特徴だ。ILLITは特有の少女感性に満ちた幻想的なボーカルで、聴く人に宝探しをするようなときめきを与える。

11月4日から放送が始まった『ポケットモンスター：メガボルテージ』は、ポケモンアニメシリーズの新しいシーズンで、険しい冒険の中でも希望を失わずに挑戦しながら成長していく主人公リコと仲間たちの物語を描く。

「ポケモンコリア」は「音楽を通じて見せたILLITの自主的で積極的な姿が、限界に屈せず前に進むリコ一行、ポケモンの友人たちと似ている」として、コラボの理由を明らかにした。

ILLITは「幼い頃からよく見ていたアニメシリーズに私たちの声が加わることが感慨深い」とし、「メンバー全員が制作中ずっと童心に戻ったようだった。聞く人たちに夢と希望を与える歌になったら嬉しい」と感想を伝えた。

ILLITは、弾ける音色とトレンディな魅力で、OST界の新星として注目を集めている。先日3日には、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期の主題歌アーティストに抜擢されたことが発表された。『姫様“拷問”の時間です』は、集英社『少年ジャンプ＋』で好評連載されていた人気作品（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）を原作とする、美味しい食事＆楽しい遊びがユーモアと共に展開される、世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメだ。 第1期は2024年1月〜3月にかけて放送され、その反響を受けて第2期の制作が決定し、注目を集めている。

過去には映画、ドラマ、エンタメなど、Z世代が注目するコンテンツから相次いでラブコールを受け、数々のコラボレーションを実現してきたILLIT。そんな彼女たちは、11月24日に「もうかわいくない」という堂々とした宣言が盛り込まれた1st Single Album『NOT CUTE ANYMORE』をリリースする。本作には、タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』と収録曲『NOT ME』の計2曲が収録される。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。