来季開幕まで残り142日…広がった野球ロス

ドジャースは4日（日本時間5日）、本拠地ドジャースタジアムでワールドシリーズ連覇のセレモニーを行った。山本由伸投手が3勝を挙げシリーズMVP、大谷翔平投手も第3戦で2本塁打9出塁の離れ業を成し遂げた。セレモニーも終わり、ついにシーズンも終了。ファンからはロスの声が上がっている。

ブルージェイズとの死闘を制した。第3戦では延長18回の末サヨナラ勝ち。その後、2連敗し、追い込まれてから2連勝した。最後は9回途中から“中0日”で登板。延長11回にウィル・スミス捕手が決勝ソロを放ち、試合を決めた。

ドジャースの連覇で幕を閉じたMLB。米放送局「FOXスポーツ」の公式X（旧ツイッター）で「3月までMLBの試合予定がありません」と残酷なお知らせを投稿した。

MLBの2026年開幕戦は3月25日（同26日）。残り142日ある。突きつけられた現実にファンも嘆き節。SNSでは「楽しみがなくなった」「終わってしまった」「来年の試合が待ち遠しい」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）