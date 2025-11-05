女優の寺島しのぶ（５２）が５日放送のＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に出演。実家の朝食事情を明かした。

この日は「国際結婚した家の食卓をのぞいてみた！」をテーマに番組は進行。スタジオにゲスト出演した寺島もフランス人の夫と国際結婚。息子は歌舞伎俳優・尾上眞秀（おのえ・まほろ）として活躍している。自身の父は歌舞伎俳優の七代目尾上菊五郎、母は女優・富司純子という芸能一家だ。

番組内で「ウチ、それぞれやっていることがあって忙しいんですね。週末に３人で（テーブルを）囲んで食べるというのをするようにはしています」と家族の団らん時間を作る努力をしているという寺島。実は「私が子どもの時の父と母は、毎日朝はみんなで食べなきゃいけないという感じで朝からすき焼きとか鍋とか。父が朝しかゆっくりできないので」と明かしキャスターを務める同局の鈴木奈穂子アナウンサー、博多華丸・大吉の２人も仰天させた。

さらに「友だちが来ても二度と泊まりに来ないとか。それくらい朝からこってりしたものを食べさせられていた」とぶっちゃけ。それでも「結婚してからローランはパンを食べるかな〜くらいで、私と眞秀は和食を食べるようにしているので別々になっちゃう。週末だけ共通したものを食べる。それがいいんだか悪いんだかは分からないですけど」と語っていた。