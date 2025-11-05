「3年Z組銀八先生」と大川ぶくぶ氏のコラボ「青春☆ぬいぐるみマスコット」が登場。11月6日10時より予約開始
【3年Z組銀八先生×大川ぶくぶ 3年Z組銀八先生 青春☆ぬいぐるみマスコット】 受注期間：11月6日10時～ 発送月：2026年6月下旬 予定 価格：各2,200円
受注期間：11月6日10時～
【商品サイズ】
メガハウスは、「3年Z組銀八先生×大川ぶくぶ 3年Z組銀八先生 青春☆ぬいぐるみマスコット」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで11月6日10時より受け付ける。価格は各2,200円。商品の発送は2026年6月下旬の予定。
「3年Z組銀八先生」とイラストレーターの大川ぶくぶ氏のコラボレーションによるぬいぐるみカラビナ付きマスコットが登場。飾って楽しむのはもちろん、手持ちグッズに付けて持ち歩くこともできる。ラインナップは「坂田銀八」、「土方十四郎」、「沖田総悟」、「高杉晋助」の全4種。
3年Z組銀八先生×大川ぶくぶ 3年Z組銀八先生 青春☆ぬいぐるみマスコット
発送月：2026年6月下旬 予定
価格：8,800円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
全高：約110～120mm
坂田銀八
土方十四郎
沖田総悟
高杉晋助【使用イメージ】
(C)空知英秋･大崎知仁／集英社･「3年Z組銀八先生」製作委員会