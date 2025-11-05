10月24日、SNSに高市早苗首相の顔マネ画像を投稿した芸人・キンタロー。（44）。「仕事が早い」という称賛の声が上がる一方、「バカにし過ぎ」という批判も招いた。一方、清水ミチコ（65）も高市首相のモノマネを披露してきたが、こちらは炎上する気配はない。両者の違いは一体どこにあるのか。【冨士海ネコ/ライター】

お笑い芸人のキンタロー。さんが、高市早苗首相の顔マネをSNSに投稿し物議を醸している。個人的には「いつものキンタロー。さんだな。仕事が早いな」くらいに思っていたが、なかなかに批判も多いという。

キンタロー。

高市首相といえば、モノマネ先駆者は清水ミチコさんの方が思い浮かぶ。首相就任前からモノマネレパートリーに入れていた先見の明は「さすがはみっちゃん」というよりない。今年の1月にもライブで披露していたが、会場は大ウケ。批判どころか「似過ぎ」「さすが！」と称賛が集まる。この差は一体どこからきたのだろうか。単なる「モノマネの出来」ではなく、両者の芸に宿る「視点」と「観察眼」、そして時代の空気との相性にヒントがありそうだ。

モノマネという芸は、ただ完璧に似せるだけの模倣ではないと思う。そこには、時に「弱者が強者をイジる」風刺的な構図があり、観察眼の鋭さが問われる。例えば清水さんの芸は、そのややもするとイジワルな「人間観察の細かさ」で知られる。彼女は高市首相の関西弁やしゃべり方、気の強そうな眉のカーブ具合といった特徴を丁寧に拾い上げ、「本人のエッセンス」を的確にすくい取っている。それは単なる顔マネではなく、「ああ、確かにこういう感じの顔する時ある！」と思わせる納得のリアリティーがあるのだ。

そのモノマネは大げさではあるが、政治家を笑うというより高市早苗首相という人間への興味と観察に基づくものである。ちなみにライブでは小池百合子都知事のモノマネもしているが、気取った口ぶりに上昇志向をにじませる様子も、「よく見てるなあ」と感心させる緻密な職人芸だ。リスペクトというよりは、対象に興味があって仕方がない、という緻密な観察があるからこそ、清水さんのモノマネは「風刺」ではなく「お笑いの芸」として成立している。

「顔芸」は人選とタイミングが鍵 キンタロー。の見切り発車過ぎた「時の人モノマネ」

一方で、キンタロー。さんの高市首相モノマネは今回が初挑戦。SNSに投稿されたその写真は一瞬で拡散されたが、「激似」でもなく「雰囲気は分かる」くらいの仕上がりだったように思う。

そもそもキンタロー。さんは、これまで前田敦子さんや松本まりかさん、アンジェリーナ・ジョリーさんなど、華やかな美女のモノマネで人気を博してきた。思いがほとばしるあまり声が裏返ってしまう瞬間や、大仰に片眉を上げる表情の作り方など「完璧な美女のちょっと変な瞬間」というギャップに目を付けた点が持ち味だった。だから誇張を笑いに変える構図が成立していた。近寄り難い美女たちを深く観察している目とリスペクトも感じられたのではないだろうか。だからモノマネされている側も「バカにされている」と機嫌を損ねることなく、前田敦子さんとは後に共演も実現している。

しかし高市首相という人物は、政治家としての評価が分かれ、就任間もない時期である。そんな人物を、まだ世間に「なじんでいない」段階でモノマネしても、「分かる分かる」という共通感覚が持ちにくい。単に「話題の人をやればバズる」というSNS的な計算が透けて見え、「芸としての完成度」よりも「注目狙い」の印象が先に立ってしまったのだろう。

また、キンタロー。さんの芸風は、表情の誇張とテンションの高さに頼る部分が大きい。わずか数秒で笑いを取るSNSの性質上、それは武器でもあるが、同時に誤解を生むリスクも高い。清水さんのように、表情や言葉使いなどの総合点で笑わせる職人芸とは対照的だ。

つまり、キンタロー。さんの「勢いの笑い」は、注目させる力は強いが、観察による「説得力の笑い」にはまだ届いていなかったといえるのではないか。

SNS時代の「笑いの型」と炎上のしやすさ 清水さんとは対照的なキンタロー。さんのモノマネ芸

笑いの主戦場であったテレビが弱体化したといわれるSNS時代、芸人に求められるのは「数秒で笑わせる力」である。しかし、笑いの「文節」が短くなればなるほど「誤解されるリスク」は増す。特に政治家や社会的立場のある人物をネタにする場合、切り取りによる拡散によって「どんな意図でやったのか」が伝わらないまま炎上することも珍しくない。清水さんが批判されず、キンタロー。さんが炎上したのは、まさにこの「文脈の欠如」にあったともいえる。清水さんは舞台や動画という長い尺の中で観客に「芸の呼吸」を伝えられるが、写真一枚の顔芸では、「何を伝えたいのか」が誤読されやすい。

ただし、これをもってキンタロー。さんを責めるのは酷だろう。SNSで注目を浴びることが芸人の生命線となった今、彼女が挑戦したのは自然な流れだし、「高市首相」という新しい題材に踏み込む勇気もあった。これまでもオノ・ヨーコさんや北大路欣也さんなどの大御所をレパートリーに組み込んできたし、浅田真央さんや長谷川京子さんなどの顔芸は、「似てる気もするけどなんかバカにしてないか」という議論を巻き起こしてきた。今回は「世間になじんでいない対象」を選んでしまったタイミングの問題というのが一番大きいのだろう。

それでも、キンタロー。さんの芸が持つ「人間くささ」は、彼女の何よりの武器だ。前田敦子さんのモノマネでブレイクしたときも、完璧に似ていなくても「情熱」と「努力」で笑いを取った。誰よりも汗をかいて踊り、大げさに顔をゆがめ、全力で「似せよう」とするその姿こそキンタロー。さんの魅力なのは確かである。

清水さんが「緻密な観察の笑い」だとすれば、キンタロー。さんは「体当たりの愛嬌の笑い」。どちらも日本のモノマネ文化の両輪であり、どちらが欠けてもこのジャンルは面白くならない。今回の炎上は、キンタロー。さんにとって「次のステージへの洗礼」だったのかもしれない。

「私の顔芸は嫌いでも、キンタロー。は嫌いにならないでください！」--あの名ゼリフを借りるなら、彼女の「顔芸魂」がこれで折れることなく、次にどんな愛のある誇張を見せてくれるのか。芸人キンタロー。さんの観察眼の進化に、これからも期待したい。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部