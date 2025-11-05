ロシア大統領府によると、プーチン大統領は４日、複数の核弾頭を搭載できる新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「サルマート」を年内に試験配備し、来年に実戦配備すると表明した。

核戦力の増強を誇示して核軍縮を巡る協議に米国のトランプ政権を誘い込み、ウクライナ情勢を巡る対話も再開させる狙いがあるとみられる。

ロシアは１０月下旬、原子力を動力源として核弾頭を搭載できる新型巡航ミサイル「ブレベスニク」などの実験に成功したと相次いで公表した。サルマートの実戦配備は、ブレベスニクなどの開発者に勲章を授与した式典で言及した。プーチン氏は「ロシアは誰の脅威にもならないが、他の核保有国と同様に核戦力の開発を進めている」と語った。

ロシアはウクライナ侵略開始直後の２０２２年４月、サルマートの発射実験に成功したと発表し、翌２３年９月に実戦配備を明らかにしていた。ただ、２４年９月には発射実験に失敗したとみられるとの分析が報じられており、配備に至っていなかった可能性がある。

サルマートは射程約１万８０００キロ・メートル。ロシアはあらゆるミサイル防衛（ＭＤ）網を突破する能力があると主張している。