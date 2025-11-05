INI後藤威尊＆佐野雄大、南海難波駅一日駅長就任 コラボラッピング列車に“出発進行”「見た人の一日が華やかなものになれば」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの後藤威尊と佐野雄大が5日、南海電気鉄道(以下、「南海電鉄」)難波駅の一日駅長に就任。メンバーの姿がラッピングされた特急ラピート「マジラピ号」を見送った。
【写真】びしっと敬礼する佐野雄大＆後藤威尊
ジャケットや帽子を身に着けた2人は委嘱状を受け取り、一日駅長に就任。WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」とのコラボレーションし、メンバーの姿がラッピングされた特急ラピート「マジラピ号」にサインした。
実際に車両に乗り込むと、軽やかな手つきでサインを出すなど運転手体験に大興奮な様子だった。そして、時間になると、手を高く掲げ“出発進行”の合図を出し、関西国際空港に向けて出発する「マジラピ号」に手を振ったり、敬礼で見送った。
自身の姿がラッピングされた列車に「うれしいし、恥ずかしいっていう感じなんですけど、少しでもかっこいいINIをたくさんの方に知っていただけたら」とアピール。佐野も「車両の色もすごく明るかったですし、この冬にピッタリのカラーなので、知ってる人も知らない人も列車を見て、その日一日が少しでも華やかなものになれば」と話した。
「マジラピ号」1号車にはメンバー全員、2号車には池崎理人（※崎＝たつさき）、3号車には後藤威尊、木村柾哉、尾崎匠海、4号車には高塚大夢（※高＝はしごだか）、許豊凡、佐野雄大、5号車には藤牧京介、西洸人、田島将吾、6号車には松田迅がデザインされている。
