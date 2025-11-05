¡ÖÀ°·Á²Ý¶â³Û2600Ëü¡×¡¡28ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬»Ü½ÑÆâÍÆ¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÍýÍ³¡¡¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¹¤È´¤±¤·¤è¡£ÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤éº£¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿À¥¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¼õ¤±¤¿»Ü½Ñ¤ÎÆâÍÆ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿À¥¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÊ¿À¥¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó
Ê¿À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ°·Á¤·¤Æ¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢16ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¥Ð¥¤¥È¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈþÍÆÀ°·Á¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö28ºÐ¡¢À°·Á²Ý¶â³Û2600Ëü¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢20ºÐ¤Ç¤³¤Î´é¤À¤Ã¤¿¤é¿ÍÀ¸¤â¤Ã¤È¥¤¡¼¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ã¤µ¤ÏºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡£¡È¥Ð¡¼¥¥ó¤è¤ê¤â²Ä°¦¤¤´é¡É ¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¹¤È´¤±¤·¤è¡£ÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤éº£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2600Ëüºî¤ëÅØÎÏ¤Ã¤ÆÁêÅö¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤±¼«¸ÊÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤âºÍÇ½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö2600Ëü¡ª¼«ÎÏ¤Ç²Ô¤®½Ð¤·¤Æ¤ÎÀ°·Á¤Ç¤¹¤«¤é¤È¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¼ê½Ñ¤ÎÄË¤ß¤À¤±¤Ç¤âÅØÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î³èÆ°¤Ç1¿Í¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢µß¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢À°·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£