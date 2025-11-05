¡ÖºâÌ³¾Ê¤Î°Õ¼±²þ³×¿Ê¹ÔÃæ¡×¤ÈÊÒ»³»á¡¡¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎºÄÌ³»Ä¹âÈæÎ¨¡×É½¸½¤òºï½ü
¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï4Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ÎºâÌ³¾ÊÆâ¤Ç¤Î¿»Æ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¦°÷¤ÏÂç¿Ã¼¼¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈó¾ï¤Ë¤è¤¯µÛ¼ý¤·¡¢Æü¡¹¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ºâÀ¯·òÁ´²½¤ò½Å»ë¤·¡¢°ìÉô¤Î¹ñÌ±¤«¤é¡Ö¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µ¡×¤ÈÅ¨»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºâÌ³´±Î½¤Î°Õ¼±²þ³×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³»á¤Ï¡¢½¢Ç¤¸å¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿ºâÌ³¾Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤ò¼¨¤¹¹ñºÝ»ØÉ¸¤Ê¤É¤ò¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎºÄÌ³»Ä¹âÂÐGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÈæ¿å½à¤òÊú¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤«¤é¡Ö½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆÍ½Ð¤·¤¿¿å½à¡×¤ÈÏÂ¤é¤²¤¿¡£2023Ç¯¤ÎÆ±ÈæÎ¨¤Ï240¡ó¤Ç¡¢ºÄÌ³´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥®¥ê¥·¥ã¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢ºÄÌ³»Ä¹â¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Î¸½ÍÂ¶â¤äÍ²Á¾Ú·ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»»ñ»º¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡Ö½ãºÄÌ³»Ä¹â¡×¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ãºÄÌ³»Ä¹âÂÐGDPÈæ¤Ç¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤ê¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤¹ÁÀ¤¤¤¬Æ©¤±¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ØÉ¸¤ò»²¹Í¤ËÉ½¸½¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÒ»³»á¤Ï¡Ö¡ÊºâÌ³¾Ê¤Ï¡ËºÄÌ³»Ä¹â¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êª¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ê³ØÅª¡¢ÎäÀÅ¡¢µÒ´ÑÅª¡¢360ÅÙ¤ÎÌÜÀþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤·¹¸þ¤À¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÃæÌîÍººö¡Ë