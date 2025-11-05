¹â»Ô¼óÁêà°ÂÁ´±¿Å¾áÅúÊÛ¤ÇÂÐ·è²óÈò¡¡¹â»Ù»ýÎ¨¤Î°Ý»ýÁÀ¤¦¡¡Î©Ì±ÌîÅÄ»á¡ÖÅú¤¨¤º¤é¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¡Ö¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¡ÖµÄÏÀ¤¬É¬Í×¡×¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤À4Æü¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Î³ÆÅÞÂåÉ½¼ÁÌä¤Ï¡ÖÌµÆñ¤Ê°ÂÁ´±¿Å¾¡×¤ÎÅúÊÛ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤é¤«¤é¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ò½ä¤ëÌäÂê¤äÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÅúÊÛ¤ÏÈò¤±¤¿¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬80¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤â¤¢¤ë¤¬¡¢½°»²¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÐ·è»ÑÀª¤òÍÞ¤¨¤¿¼óÁê¤ËÌîÅÞ¤â¹¶¤á¼ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÇÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤¬ÅÞ¤ÎÍ×¿¦¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÌäÂê¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í»ö¤ÏÂçÊÑ°ä´¸¡£¤±¤¸¤á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢Î¢¶âµÄ°÷µ¯ÍÑ¤ò½ä¤ë¶¯µ¤»ÑÀª¤ò¸åÂà¤µ¤»¡ÖÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÎ×¤à¡£À¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Í¡¢µÄ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¿ÀÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÀ¯¼£²þ³×¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¹ø¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ëÏÀ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾ÅÞ¤È¤â¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡×¡£½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ï¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾®Áªµó¶è¤âÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤È¤ÎÌîÅÄ»á¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Éý¹¤¤»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤È¡¢¡ÊÌîÅÞ¤Î¡Ë³ÆÅÞ¤È¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡×¤È¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤¤¹¤®¤¿¤ªÀ¤¼³°¸ò¤Ç·ÚÎ¨¡£ËÜÅö¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¡×¡£10·î²¼½Ü¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¸õÊä¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤òÌä¤ï¤ì¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤Îµ¬Äê¤Þ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡ÖÅú¤¨¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¡£¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ºâ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ¤Ë¤ÏÛ£Ëæ¤µ¤â»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¼ÁÌä¸å¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÅú¤¨¤ò¤º¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÌÀ²÷¤Ê²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Î©Ì±Ãæ·ø¤â¡Ö¡Ø¸¡Æ¤¡Ù¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£¼óÁê¤¬²¿¤â·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤À¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÎòÂå¾å°Ì¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤òÆÀ¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¡£¼óÁê¤Ï·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Î°Õ¸þ¤â²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊÝ¼é¿§¤â¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¡£¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡ÖÅúÊÛ¤ÏÁêÅöÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤½¤Ä¤¬¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¥«¥é¡¼¤¬Á´³«¤À¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ÏÌîÅÞ¤âÇº¤Þ¤¹¡£¼óÁê¤¬¸ÀÍÕ¤ò·Ñ¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¹Ó¤ì¤¿½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Î¤ä¤¸¤ËÈæ¤Ù¡¢º£²ó¤Î¤ä¤¸¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¡È¸ý·â¡ÉºàÎÁ¤âÎ¢¶â»ö·ï¤¬Ãæ¿´¡£¤¢¤ëÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤À¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢À¤ÏÀ¤«¤é¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤ò¿©¤é¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¼«Ì±Ãæ·ø¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢¤³¤¦²òÀâ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤Ç¤âÈ¿ÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡ØÈ¿¾Ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂ»¤À¡£¼óÁê¤Ï¹â»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¹ñ²ñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡×¡¡¡ÊÅìµþ»Ù¼Ò¼èºàÈÉ¡Ë