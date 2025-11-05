今季優勝の木村彩子は、なぜ2020年モデルのソールが剥げたUTを使い続けるのか？
「富士通レディース」でトータル12アンダーを記録し、3年ぶりの優勝を飾った木村彩子。「古いクラブばかりで……」と本人が語る独特なセッティングをレポートしたい。
【写真】2020年のUTと2016年のアイアンの打痕がすご過ぎた！
ドライバーはキャロウェイ『ELYTE ◆◆◆ MAX』（9度）に『スピーダーNX ブラック 50S』シャフトを装着。やさしい最新モデルに、つかまる特性のシャフトを組み合わせている。「このモデルはヘッドの大きさがちょうど中間くらいで、バランスが良かったんです。『スピーダーNX ブラック』はつかまり系で、シャフトで球をつかまえたいタイプなので相性がいい。ヘッドの打感が柔らかいのも気に入っています」もっとも信頼を寄せているというのが、4・5U。2020年モデルのピン『G425』（22・26度）に『スピーダー NX HB 65S』シャフトを組み合わせている。顔が好みで、弾道が高くなりすぎない点を評価する。「ピンのUTはずっと使っていますが、やっぱり顔が好きなんです。リーディングエッジが丸くないのが良い。真っすぐだとラインが出せるイメージが出ます。球が拾いやすく、適度にスピンが入って高く上がり過ぎない。中弾道で狙えるので、タテ距離が合わせやすいんです」遅めのヘッドスピードなら7Wを入れそうなところだが……。「7Wだと球が上がり過ぎちゃうので使いません。UTなら自分は高弾道で打てるので、逆に高さを抑えられるUTがちょうどいいですね」アイアンは、2016年モデルの『APEX』を継続使用。シャフトは『N.S.PRO 750GH S』を挿している。「打感が好きなんです。弾くけど球が食いつくような……ちょっと矛盾してますが、弾くけど飛び過ぎない。そこがいいんですよね」。ウェッジはブリヂストン『BITING SPIN』の50・54・58度。男子プロの薦めがきっかけでノーメッキ仕上げを選択している。「『ノーメッキの方が絶対スピンが入る』と勧められて使い始めました。球が拾いやすいし、バックスピンも入ります」。とにかく、自分が気に入ったモデルだけを使い続ける木村。その姿勢こそ、スコアメイクに直結するギア選びと言えるだろう。【木村彩子のクラブセッティング】1W：キャロウェイ ELYTE ◆◆◆ MAX（9度／スピーダーNX ブラック 50S）3W：キャロウェイ ELYTE（15度／スピーダーNX ブラック 50S）5W：キャロウェイ ELYTE ツアーバージョン（18度／スピーダーNX バイオレット 50S）4・5U：ピン G425（22・26度／スピーダーNX HB 65S）※2020年モデル6I〜PW：キャロウェイ APEX（N.S.PRO 750GH S）※2016年モデル50・54・58度：ブリヂストン BITING SPIN（50・54度／N.S.PRO 750GH S、 58度／N.S.PRO 850GH R）PT：オデッセイ METAL X MILLED #2BALL：キャロウェイ CHROME TOUR X◇ ◇ ◇河本のギアを調査。関連記事【“ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？】を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米ツアー2勝目を挙げた山下美夢有の愛用アイアンは、なぜソールのヒール側が凹んでいる？
“ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？
PINGにも未発表モデル！ 『G440 K』ドライバーが適合リスト登録
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら
【写真】2020年のUTと2016年のアイアンの打痕がすご過ぎた！
ドライバーはキャロウェイ『ELYTE ◆◆◆ MAX』（9度）に『スピーダーNX ブラック 50S』シャフトを装着。やさしい最新モデルに、つかまる特性のシャフトを組み合わせている。「このモデルはヘッドの大きさがちょうど中間くらいで、バランスが良かったんです。『スピーダーNX ブラック』はつかまり系で、シャフトで球をつかまえたいタイプなので相性がいい。ヘッドの打感が柔らかいのも気に入っています」もっとも信頼を寄せているというのが、4・5U。2020年モデルのピン『G425』（22・26度）に『スピーダー NX HB 65S』シャフトを組み合わせている。顔が好みで、弾道が高くなりすぎない点を評価する。「ピンのUTはずっと使っていますが、やっぱり顔が好きなんです。リーディングエッジが丸くないのが良い。真っすぐだとラインが出せるイメージが出ます。球が拾いやすく、適度にスピンが入って高く上がり過ぎない。中弾道で狙えるので、タテ距離が合わせやすいんです」遅めのヘッドスピードなら7Wを入れそうなところだが……。「7Wだと球が上がり過ぎちゃうので使いません。UTなら自分は高弾道で打てるので、逆に高さを抑えられるUTがちょうどいいですね」アイアンは、2016年モデルの『APEX』を継続使用。シャフトは『N.S.PRO 750GH S』を挿している。「打感が好きなんです。弾くけど球が食いつくような……ちょっと矛盾してますが、弾くけど飛び過ぎない。そこがいいんですよね」。ウェッジはブリヂストン『BITING SPIN』の50・54・58度。男子プロの薦めがきっかけでノーメッキ仕上げを選択している。「『ノーメッキの方が絶対スピンが入る』と勧められて使い始めました。球が拾いやすいし、バックスピンも入ります」。とにかく、自分が気に入ったモデルだけを使い続ける木村。その姿勢こそ、スコアメイクに直結するギア選びと言えるだろう。【木村彩子のクラブセッティング】1W：キャロウェイ ELYTE ◆◆◆ MAX（9度／スピーダーNX ブラック 50S）3W：キャロウェイ ELYTE（15度／スピーダーNX ブラック 50S）5W：キャロウェイ ELYTE ツアーバージョン（18度／スピーダーNX バイオレット 50S）4・5U：ピン G425（22・26度／スピーダーNX HB 65S）※2020年モデル6I〜PW：キャロウェイ APEX（N.S.PRO 750GH S）※2016年モデル50・54・58度：ブリヂストン BITING SPIN（50・54度／N.S.PRO 750GH S、 58度／N.S.PRO 850GH R）PT：オデッセイ METAL X MILLED #2BALL：キャロウェイ CHROME TOUR X◇ ◇ ◇河本のギアを調査。関連記事【“ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？】を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米ツアー2勝目を挙げた山下美夢有の愛用アイアンは、なぜソールのヒール側が凹んでいる？
“ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？
PINGにも未発表モデル！ 『G440 K』ドライバーが適合リスト登録
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら