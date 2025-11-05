【台風情報】11月にダブル台風か　台風25号と熱帯低気圧（台風のたまご）気象庁あすにも台風発達予想「非常に強い」勢力の見通し

気象庁によりますと、５日沖縄本島地方では、前線に流れ込む湿った空気などの影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。雨雲の発達次第によっては警報級の大雨となるおそれがあります。



予想される１時間降水量は多い所で、４０ミリ。６日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で１００ミリとされています。



いっぽう日本の南では、発生中の台風２５号に加え、新たな熱帯低気圧が発生しています。





気象庁によりますと『台風のたまご』はあす朝には台風に発達する見通しで、勢力を強めながら西方面へ進んでいく予想となっています。気象庁の発表（５日午前１０時２０分）によりますと、熱帯低気圧はカロリン諸島付近の海上にあり、西南西へゆっくり進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルです。■今後の進路 暴風域ともなう予想この熱帯低気圧は、６日午前９時には台風に変わり、北北西へ時速１５キロで進む予想です。中心気圧は９９６ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルとなるでしょう。７日午前９時には、台風はフィリピンの東へ移動し、北西へ時速１５キロで進む見込みです。中心気圧は９８５ヘクトパスカルになり、最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されています。全域２６０キロの暴風警戒域を伴うとみられています。８日午前９時には、「強い」台風にな、るとみられ、フィリピンの東に達する予想です。中心気圧は９６５ヘクトパスカル、最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなるでしょう。９日午前９時には、さらに発達して「非常に強い」勢力になり、西へ時速３０キロで進む見込みです。中心気圧は９４０ヘクトパスカル、最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルと予想されます。１０日午前９時も、中心気圧は９４０ヘクトパスカル、最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルと、「非常に強い」勢力を維持するとみられています。その後の進路はまだ定まっていません。■強い台風２５号 南シナ海で発達予想いっぽう強い台風２５号（カルマエギ）は、５日午前９時には、強い勢力を保ったまま南シナ海にあり、中心気圧は９７０ヘクトパスカル、最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルとなっています。暴風警戒域は全域７５キロになるでしょう。６日午前９時には、非常に強い勢力に発達する見込みで、引き続き南シナ海を西へ時速３０キロで進み、中心気圧は９５０ヘクトパスカル、最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されています。その後７日にはラオスに進み、勢力をやや弱める見込みで、８日には熱帯低気圧に変わる予想です。日本への直接の影響はありません。