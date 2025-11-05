フェンダーからINORAN（LUNA SEA）のこだわりを詰め込んだシグネイチャーストラップが登場
LUNA SEAのギタリストINORANが監修したシグネイチャーストラップ「Fender INORAN Signature Strap」が、8日に発売される。販売は、Fender Flagship Tokyoとフェンダー公式オンラインショップ限定で行われる。価格は1万3200円。
【画像】かっこいい…！Fender INORAN Signature Strapの細部カット
同商品は、今年2月にリリースされたフェンダーカスタムショップ製のシグネイチャーモデル「INORAN Jazzmaster Desert Sand」に続く最新アイテム。INORANがステージで求める「演奏性」「デザイン」「信頼性」のすべてを詰め込んだ、特別仕様のストラップとなっている。
素材には、わずかに伸縮性のあるブラックのリアルカウレザーを採用。肩への負担を軽減するパッド部分にも同素材を使用し、裏面には色移りの少ないナチュラルカラーをあしらった。ハードウェアにはゴールドパーツを採用し、フェンダーロゴとINORANのサインもゴールドで刻印。サインが入ったパーツは、シールドケーブルの抜け防止を兼ねてわずかにたわんだ状態で縫製されている。
さらに、ハトメ部分はゴールドとブラックメッキを交互に配置するなど、細身で繊細な印象のストラップとの調和も意識された設計に。長さはINORAN自身の実演検証をもとに調整されており、129cmから160cmまで対応。多様なステージパフォーマンスに最適化されている。
ストラップはINORANのサインが入った化粧箱入りで、小物入れとしても使用可能。細部に至るまで本人のこだわりが貫かれている。シグネイチャーギター「INORAN Jazzmaster Desert Sand」と世界観を共有する同アイテムは、INORANのステージスタイルを完成させるための特別なアイテムとして注目される。
