RKK熊本放送アナウンサー、渡辺舞音（わたなべ／まいね）

【写真を見る】「ギャル語の使い手」新人アナが涙のデビュー 実感した、正しく伝える意味「誤った日本語だと日本人同士の会話が通じなくなる」

2025年11月1日（土）プロとしての一歩を踏み出した。

千葉県市川市出身の25歳。

小学生時代の宿題、母の前での音読で「人に伝える面白さ」が芽生えたという。

しかし「ギャル語の使い手」を公言する彼女。正しい日本語を正確に伝えることを仕事にできるのか？不安に駆られながらトレーニングを重ねた。

※ギャル語…略語やネットスラングなどを取り入れ、常に変化する若者言葉（例：ワンチャン・秒で・それな・ガチ など）

初めて出会った「正しい日本語」

先輩や上司の仕事から「水準の高さを感じた」という。

それは、声の質、声量、肺活量、情景描写の力であり「正しい日本語」への高い意識。

約2週間、集中的な指導を受ける中で、彼女の手元は赤字のメモでいっぱいになっていった。

・090→ぜろきゅうぜろ✕→れいきゅうれい〇

※ゼロ（ZERO）は英語、れい（零）が日本語なので、9を「きゅう」と言うなら「れいきゅうれい」となる

・燃えるごみ✕→燃やすごみ〇

※燃えるかどうかは、処理施設の火力に左右されるだけでなく、リサイクル（分別）の観点からも「燃えるけど燃やさないごみ」があるため、一般的には「燃やす」が適当

・すいません✕→すみません〇

※漢字にすると「済みません」。「mima」と発音する際、「ま行」が続くため唇をして連続して開閉しなければならず、日常会話では「ima」に変化した（崩れた）と考えられている

などなど

・「すごい」と「すごく」の使い分け

・ら抜き言葉

・文語体（書き言葉）から口語体（話し言葉）への変換

などなど

渡辺が遠慮がちに話した。

「アナウンサーの仕事は責任が重い。アナウンサーが伝えるひとつひとつの言葉に責任が宿る。想像していた以上だった」

いよいよ「初鳴きの日」

アナウンサーが初めて公共の電波に声を乗せること、つまりデビューすることを放送業界では「初鳴き」という。

11月1日（土）、この日は、多くのアナウンサーが高校駅伝の実況中継のため不在・・・そんな中で、午後2時のラジオニュースを任されることになった。

アナウンス部長の木村和也が見守り、先輩アナウンサーの福居万里子が指導にあたった。

福居は、JNN（TBS系列）のアナウンサーコンテストで去年今年と2年連続グランプリという偉業を成した。

RKKラジオ（熊本放送）の定時ニュースは1日に7回～8回の放送枠がある。土曜日午後2時は「2分58秒枠」と決まっている。

伝えるニュースを自ら選び、自ら伝える

放送開始1時間前、どのニュースを伝えるか、アナウンサー自身が選定する。

世界情勢、国内情勢、熊本での出来事、朝からどんなニュースを伝えているか、すべてを把握し「この時間に伝えるべき2分58秒は何か？」を見極める。

１本目 名古屋市での主婦殺害事件の続報

２本目 ASEAN拡大国防相会議

３本目 中国が有人宇宙船の打ち上げ成功

この３本に決めた。

ここからいわゆる「下読み」だ。

固有名詞の読み方やスムーズに読むためのポイントを、原稿1本1本、1枚1枚、1行1行に書き込む。

そして、声に出して読んでみる。

ASEANのニュースを声に出していると「『日本』の読み方は『にほん』と『にっぽん』で使い分けている。国外から見た『日本』の場合は『にっぽん』と読んでいる」福居からはそんなアドバイスも受けた。

先輩アナウンサーの丸山丈瑠がアナウンス部に立ち寄った。彼はこの日、高校駅伝で初めてのスポーツ実況（中継所担当）に臨んでいた。

丸山の初鳴きは半年前。

「初鳴きって緊張しますよね、スタジオの外からみなさんの視線を痛いほど感じていた」

渡辺の緊張が増すような体験談だった。

放送15分前、トラブル発生

下読みを進めた。

すると、放送枠2分58秒のところ、ずいぶんと時間オーバーすることが分かった。

放送まで15分を切っていた。

鼓動が速まる。

3本目の「宇宙船打ち上げ」をやめ、文量の少ない「ハロウィーンの東京渋谷の様子」に差し替え、大急ぎで下読みをし直した。

何とか間に合った。

そして、午後2時。

放送開始。

「ニュースをお伝えします」

※動画あり

初めての「2分58秒」

ニューススタジオの外では、アナウンス部長と報道センター長が見守っていた。

３分後・・・

ニューススタジオから出てきた渡辺に、アナウンス部長の木村が声をかけた。

「おめでとう」

涙が溢れた。

緊張が解けたからか？ギャル語に戻っていた。

「最後～、『お伝えしました』って言うところを『お送りしました』って言っちゃって～、それが〝すごい〟残念で～」

※形容動詞「残念」を修飾するのは〝すごく〟が正しい日本語

ホッと胸をなでおろしたのは、無事にデビューさせた先輩・上司も同じだったようだ。

なぜ正しい言葉で正しく伝える必要があるのか？

涙を拭った渡辺は、この日、午後4時、午後5時と難なくラジオニュースをこなした。

アナウンス部長の木村が舌を巻く「最近の若者は、SNSで自分の顔や声を発信することが当たり前。メディアとの距離がとても近くなっているからか臆することがない。昔に比べて新人アナウンサーのレベルがとても高い」

渡辺に聞いてみた。

――日本語なんて、とりあえず通じればいいのに、なぜ正しい言葉で正しく伝える必要があるのか？

彼女は言葉を探しながら、こう答えた。

「そのコミュニティで伝わればいいやという日本語が多くなっていくと、独自の言語が形成されて、いつしか、日本に住んでるとはいえ日本人同士の会話が成り立たなくなるのではないか」

RKK熊本放送はラジオやウェブ、もちろんテレビでも熊本県民へニュースを伝えている。

渡辺舞音アナウンサー、今日11月5日（水）に昼前のテレビニュースで「初鳴き」の予定だ。