¡¡£±£²£·´ü¡¢£±£²£¸´ü¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡×¡£º£²óÅÐ¾ì¤ÎÇðÌî·ò¸ã¡Ê£²£²¡á²¬»³¡Ë¤Ï½ÇÉã¤Ë£Çµ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÇðÌîÃÒÅµ¤ò»ý¤Ä²¬»³¤Î¥Û¡¼¥×¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤ÎÆâ¤ËÆ®»Ö¤òÈë¤á¤ë¹¥ÀÄÇ¯¤À¡£
¡¡²¬»³¤ÇÇðÌî¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â£Óµé¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇðÌîÃÒÅµ¡Ê£´£·¡á£¸£¸´ü¡Ë¤È¤Î·ì±ï´Ø·¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£ÇðÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÇÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹â¹»¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ò»Ï¤á¤¿ÇðÌî¤¬¡¢½ÇÉã¤Î³èÌö¤ËÆ´¤ì¡¢Áª¼ê¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ÇÉã¤¬Áª¼ê¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤êÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¹»£³Ç¯¤Î»þ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Îò¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë»ö¤¬±¿¤Ö¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÜÀ®½ê¤Ë¤Ï£´ÅÙÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¹ç³Ê¡£½ÇÉã¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬»Õ¾¢¤Î»°ÂðÃ£Ìé¡Ê£´£¸¡á£·£¹´ü¡Ë¤À¡£°ì»þ¤ÏÁª¼ê¤ò»Ö¤·¤¿ÇðÌî¤Î·»¤¬»°Âð¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿±ï¤ÇÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ö»Õ¾¢¤Ë¤Ï¿ÉÊú¶¯¤¯ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»°Âð°ìÌç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇðÌî¤¬Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤Âè°ì¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºß½êÀ®ÀÓ¤Ï£²£µ°Ì¤È·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾å°Ì¤È¤ÎµÓÎÏº¹¤ÏÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£»Õ¾¢¤«¤é¤â¡Ø¶¯¤¯¤Ê¤é¤ó¤È¤¤¤±¤ó¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½ºß¤Ï·Ð¸³¡¢Îý½¬¤òÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÀº¿Ê¤ÎÆü¡¹¤À¡£
¡¡ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï£¹·î¾®ÁÒ¡¢£±£°·îÌïÉ§¤È£²£Ö¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤À¤¤¤Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¸å¤í¤Î¿Í¤È·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï½ÇÉã¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤ò¾Ã²½¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¤¥óÀï¤Î±ü¿¼¤µ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÎÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾Íè¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤ä½ÇÉã¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬ÌÜÉ¸¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¶¯¤¤¡£²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¼è¤ê¤«¤é¤â°ìÂÈô¤Ó¤Ç¤Î½ÐÀ¤¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«¤é»ý¤ÁÌ£¤È¸ì¤ë¡Ö¤Ø¤³¤¿¤ì¤º¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡×Ã¡¤¾å¤²¤Î»¨Áðº²¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â°ÎÂç¤Ê»Õ¾¢¤È½ÇÉã¤ÎÇØÃæ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡½¡½¼ñÌ£¤Ï
¡¡ÇðÌî¡¡ºÇ¶á¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤âÇã¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤ÃÊü¤·¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Á³¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥³¥¢¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ì°Ê³°¤Î¥ª¥Õ¤Ï
¡¡ÇðÌî¡¡±Ç²è¤ò¸«¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤·¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤â¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¾Þ¶â¤Ï
¡¡ÇðÌî¡¡¿ÆÀÌ°ìÆ±¤ò¿©»ö¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó½ÇÉã¤Ë¤âÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥×¥í¤Ï¥×¥í¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½²¬»³¤ÏÆ±´ü¤¬£¶¿Í
¡¡ÇðÌî¡¡Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤«¤·¤Î¡¦¤±¤ó¤´¡¡£²£°£°£²Ç¯£±£²·î£±£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡££±£·£²¥»¥ó¥Á¡¢£·£²¥¥í¡£»Õ¾¢¤Ï»°ÂðÃ£Ìé¡Ê£·£¹´ü¡Ë¡£