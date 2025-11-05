ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が2025年11月4日、自身のインスタグラムを更新し、ロサンゼルスで行われた優勝パレード中の歓喜の写真、動画を公開。なかには、妻・真美子さんとのツーショットもあった。

「Thank you LA」

ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

優勝パレードに参加した大谷選手はインスタグラムで、「Thank you LA」とメッセージを添えて、妻・真美子さんとのツーショットや山本由伸投手とフレディ・フリーマン選手とのスリーショットなどを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち、大谷選手と真美子さんとのツーショットは、優勝パレードのバスの上で撮影されたもの。

大谷選手は優勝記念の黒いキャップとTシャツ姿で、真美子さんはドジャースのブルーのスタジャンを羽織り、インナーは優勝記念のTシャツをあわせ、白いパンツをあわせたコーデだ。

大谷選手が集まったファンの方に指をさして真美子さんに何かを示している様子で、真美子さんとはぴったりと顔を寄せ仲睦まじい様子だった。

この投稿には、「連覇おめでとうございます 」「真美子さんと、仲良くくっついてる 」「素敵な笑顔 」「素敵な夫婦 」「ご家族とゆっくり休んで下さいね 」といったコメントが寄せられていた。