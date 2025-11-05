さらさ、新曲MV「Thinking of You」は写真家・松岡一哲手掛ける初映像作品
シンガーソングライターのさらさが、「Thinking of You」のミュージックビデオを公開した。
11月より、自身最大規模の東名阪ツアー『Thinking of You Tour 2025』の開催を控える、シンガーソングライターのさらさ。9月には「青い太陽」を、10月には「Thinking of You」を立て続けにリリースすると、各ラジオ局でのオンエアや露出も加速し、SNS上では「今までとまた違った雰囲気でカッコいい」「邦楽にもイケてるR&Bがあるんですわ」と声が多数寄せられるなど、盛り上がりを見せている。
「Thinking of You」のMVを手掛けたのは、今作の楽曲のジャケットとアーティストビジュアルも手掛ける、写真家の松岡一哲。同氏がミュージックビデオを制作するのは初のこと。全編8mmフィルムカメラで撮影された映像は、楽曲の雰囲気と相まって、何度も繰り返し楽しめる作品に仕上がっている。
＜リリース情報＞
さらさ
「Thinking of You」
配信中
https://lnk.to/salasa_ThinkingofYou
＜ライブ情報＞
さらさ Thinking of You Tour 2025
2025年11月13日（木）名古屋 ell.FITS ALL
2025年11月19日（水）東京 Spotify O-EAST
2025年11月20日（木）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
open/start 18:00/19:00 前売 \5,000+1D
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/salasa/
ローソンチケット：https://l-tike.com/salasa/
イープラス：https://eplus.jp/salasa/
