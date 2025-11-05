【アクサ生命プレゼンツ／抽選で120名様を無料ご招待】五十嵐亮太さんと一緒に学ぶ“お金の基本”『ラブすぽ』マネーセミナー！！12/9（火）19:00～開催

【応募期間】2025年11月6日（木）11:00開始 ～ 11月27日（木）23:59終了

（ご応募は下記「抽選申し込みページ」or チケット情報・予約サイト「パスマーケット」から検索）

↓ 抽選申し込みはこちらから ↓

抽選申し込みページ（別タブで開きます）

『ラブすぽ』では、NPBヤクルトスワローズやソフトバンクホークス、MLBニューヨーク・メッツ他でプレーし、現在は野球解説者として活動している五十嵐亮太さんをゲストにお招きして、プロ野球ファンとゲストが一緒に楽しく「お金の基本」について学べるセミナーイベントを企画しました。





気がつけば今年もあと2カ月。長く続く物価高の影響で「（今年一年）生活は大変だったな～」と思う人は多いのではないでしょうか？ 財布とにらめっこしながらのお買い物、家計を節約しながらローンの返済や子育て、教育資金や老後資金を心配に思いつつ生活している人も多いはずです。

だからこそ“人生100年時代”と言われる今、将来を見据えたお金にまつわる不安を少しでも解消して、楽しく賢く生活するための「お金の基本」や「いろは」を学んでみませんか？ プロの講師（ファイナンシャルプランナー）が分かりやすく教えてくれます。

五十嵐さんと一緒に楽しくセミナーを受講して、明るい未来生活を描いてみませんか？

ご来場特典として当日のアンケートにお答え頂き、五十嵐亮太さんとツーショット写真撮影会を実施する他、NPBの来シーズン展望等を五十嵐さんに語って頂くトークタイムも設けました。

是非この機会をお見逃しなく！！

イベント概要

：2025年12月9日（火）19:00スタート、21:00終了予定：五十嵐亮太さん（元NPBヤクルト・ソフトバンク・MLBメッツ他）：ファイナンシャルプランナー 播磨崇宏さん（アクサ生命保険株式会社 横浜FA支社）：DJケチャップさん（野球日本代表スタジアムDJ、スポーツイベントMC）：無料（抽選で120名様をご招待）：メディアドゥ セミナールーム／東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル5F（東側）※東京メトロ東西線「竹橋駅」直結※パレスサイドビル東側エレベーターより5Fにお上がり下さい：2025年11月6日（木）11:00 開始 ～ 11月27日（木）23時59分 終了：アクサ生命保険株式会社 MCVP推進第1部 第1課／東京都港区白金1-17-3NBFプラチナタワー（AXA-C-251023/847-408）：株式会社日本文芸社「ラブすぽ」／東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル※本マネーセミナーはアクサ生命の依頼により日本文芸社「ラブすぽ」が集客し、アクサ生命が開催致します。ただし、参加者の受付登録・参加者情報管理については日本文芸社「ラブすぽ」が責任を以て行います。：「ラブすぽ」イベント運営局／lovespo@nihonbungeisha.co.jp

↓ 抽選申し込みはこちらから！ ↓

抽選申し込みページ（別タブで開きます）

注意事項：申し込みサイトをご確認ください。