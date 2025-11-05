　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.01　5.83　6.99　7.93
1MO　8.24　5.70　7.01　7.50
3MO　8.87　6.01　7.54　7.23
6MO　9.12　6.27　7.98　7.37
9MO　9.25　6.46　8.26　7.56
1YR　9.33　6.59　8.44　7.71

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.97　8.58　6.72
1MO　8.20　8.22　6.48
3MO　8.42　8.46　6.78
6MO　8.81　8.83　7.08
9MO　9.07　9.12　7.28
1YR　9.24　9.35　7.44
東京時間10:25現在　参考値

ドル円１週間物は８％前後、やや材料に欠けるが市場全体のリスク警戒感などもあって、昨日同時間帯よりも高い水準