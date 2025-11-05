通貨オプション ボラティリティー ドル円 １週間８％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.01 5.83 6.99 7.93
1MO 8.24 5.70 7.01 7.50
3MO 8.87 6.01 7.54 7.23
6MO 9.12 6.27 7.98 7.37
9MO 9.25 6.46 8.26 7.56
1YR 9.33 6.59 8.44 7.71
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.97 8.58 6.72
1MO 8.20 8.22 6.48
3MO 8.42 8.46 6.78
6MO 8.81 8.83 7.08
9MO 9.07 9.12 7.28
1YR 9.24 9.35 7.44
東京時間10:25現在 参考値
ドル円１週間物は８％前後、やや材料に欠けるが市場全体のリスク警戒感などもあって、昨日同時間帯よりも高い水準
