１０月２８日、雲南省中医医院で販売されている烏梅（うばい）のエキスを加えたコーヒー「烏梅アメリカーノ」。（昆明＝新華社記者／王賢思）

【新華社昆明11月5日】中国ではここ数年、中医学（中国の伝統医学）に基づく健康管理法「中医養生」が若者の間で注目され、病院で中薬材（中医薬の材料）を取り入れたパンやコーヒーを買うことが新たなトレンドとなりつつある。

雲南省中医医院では、「肉桂（ニッケイ）ラテ」やサンシチニンジン（三七人参）を加えたコーヒー「三七アメリカーノ」といった特製ドリンクに、伝統的な中薬材を小麦粉に練り込んだ欧風パンやスイーツを添えて提供している。江蘇省の揚州市中医院は「二冬」などの伝統的な中薬材を西洋風の焼き菓子に混ぜ、300キロカロリー以下に押さえることで、若者の低カロリー志向に応えている。雲南省の昭通市中医院は「中薬材コーヒー」や「中薬材ミルクティー」など中医学の要素を取り入れた製品を開発し、好奇心旺盛な若者の関心を引いた。

ニュースメディア「新華網」、健康食品メーカーの湯臣倍健（バイヘルス）、医薬品のネット販売などを手がける京東健康（JDヘルス）が2022年に共同で発表したZ世代（1995〜2009年生まれの世代）栄養消費トレンド報告」によると、若者が養生消費の主力となりつつあり、18〜35歳の若年層がヘルスケア・養生消費層の83.7％を占める。ネット上では「中薬材養生パン評価」などのレビューが話題を呼び、「新中式養生（新たな中国スタイルの健康管理法）」などのトピックが広がりを見せ、関連商品の人気に火を付けている。

専門家によると、中国は豊富な中薬材資源と「薬食同源」という古くから続く文化を有する。健康管理から医療医薬、リハビリ、介護までを含めた「大健康」の時代の到来と関連政策の支援を背景に、「薬食同源」の製品は大健康産業の重要な発展の方向性となり、新たな経済成長の原動力となりつつある。ここ数年、中薬剤ドリンクや薬膳レストランなどが相次ぎ登場する中、新しいものを好む若者世代が薬食同源の食品を積極的に受け入れている。（記者/王賢思）

１０月２８日、雲南省中医医院の「雲淬健康飲食空間」で、中医薬製剤をコーヒーカップに注ぐバリスタ。（昆明＝新華社記者／王賢思）

１０月２８日、雲南省中医医院の「雲淬健康飲食空間」で、中医薬製剤をカップに注ぐバリスタ。（昆明＝新華社記者／王賢思）

１０月２８日、雲南省中医医院の「雲淬健康飲食空間」。（昆明＝新華社記者／王賢思）

１０月２８日、雲南省中医医院の「雲淬健康飲食空間」で、中医薬コーヒーを購入する消費者。（昆明＝新華社記者／王賢思）

１０月２８日、雲南省中医医院の「雲淬健康飲食空間」で販売されている中医薬スイーツ「甘酸小酥」。（昆明＝新華社記者／王賢思）