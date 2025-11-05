シュガーバターの木が“カリッサクッホクッ”な「Jagabee」に変身 クセになる甘じょっぱさ
グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、カルビーが展開する「Jagabee」と初コラボレーションし、19日より『Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが』を東京駅一番街「東京おかしランド」で先行販売する。
【写真】ジャガイモの妖精「ポッタ」のアクリルキーホルダー
同店は、ブランド誕生15周年を迎えることを記念して、感謝の気持ちを込めた数々のおいしい企画を用意。今回、「Jagabee」との初コラボレーションが実現し、「シュガーバターの木」がカリッサクッホクッの「Jagabee」になった。
味・香り・食感などじゃがいものおいしさにこだわり、じっくり時間と手間をかけてフライしたカリッサクッホクッとした食感の「Jagabee」。「シュガーバターの木」のおいしさをプラスするためにバター香る旨みのしずくを吹きかけてキラキラ輝く砂糖の粒をまんべんなくまぶした。このこだわりが“シュガーバター・スターダスト製法”で、じゃがいもとシュガーバターの味わいは相性抜群。
「シュガーバターの木」らしいブルーに、じゃがいものロゴがインパクト抜群のパッケージデザインとなっており、ブランドのシンボルツリーと「Jagabee」をかけ合わせた遊び心のあるボックスは、東京みやげにもぴったり。
また、初コラボを記念して、オリジナルグッズも登場する。
