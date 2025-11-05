INI佐野雄大、イタリアに向かう飛行機でレアな光景「メンバーの数人だけが見れた」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの後藤威尊と佐野雄大が5日、南海電気鉄道(以下、「南海電鉄」)難波駅の一日駅長に就任。佐野はメンバーで海外へと旅した際の貴重な体験を明かした。
【写真】びしっと敬礼する佐野雄大＆後藤威尊
ジャケットや帽子を身に着け一日駅長となった2人は、WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」とのコラボレーションし、メンバーの姿がラッピングされた特急ラピート「マジラピ号」にサイン。さらに、ホームで出発進行の合図を出し、関西国際空港に向けて出発する列車に、手を振ったり、敬礼で見送った。
多くの人たちを関西国際空港、ひいては国内外さまざまな場所へと連れて行く「マジラピ号」。メンバーでの旅行の思い出について佐野は「この前、イタリアに行かせていただいた時に飛行機からオーロラを見て…。夜中だったんで、起きてたメンバー1人、2人だけがちょっと見れて」と貴重な光景を目の当たりにしたことを打ち明け、報道陣を驚かせた。
ただ、佐野自身は見れなかったようで「こんなん見えてたってメンバーに見せてもらって、めっちゃきれいでした。初オーロラはメンバーが撮った写真で見るっていう」と語った。そして、「めっちゃ見たかったって、みんな興奮してたんで、全員でオーロラを見に行けたらいいな」とリベンジを希望。またその幸運に預かったメンバーを聞かれると「許豊凡」と明かした。
「マジラピ号」1号車にはメンバー全員、2号車には池崎理人（※崎＝たつさき）、3号車には後藤、木村柾哉、尾崎匠海、4号車には高塚大夢（※高＝はしごだか）、許豊凡、佐野、5号車には藤牧京介、西洸人、田島将吾、6号車には松田迅がデザインされている。
【写真】びしっと敬礼する佐野雄大＆後藤威尊
ジャケットや帽子を身に着け一日駅長となった2人は、WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」とのコラボレーションし、メンバーの姿がラッピングされた特急ラピート「マジラピ号」にサイン。さらに、ホームで出発進行の合図を出し、関西国際空港に向けて出発する列車に、手を振ったり、敬礼で見送った。
ただ、佐野自身は見れなかったようで「こんなん見えてたってメンバーに見せてもらって、めっちゃきれいでした。初オーロラはメンバーが撮った写真で見るっていう」と語った。そして、「めっちゃ見たかったって、みんな興奮してたんで、全員でオーロラを見に行けたらいいな」とリベンジを希望。またその幸運に預かったメンバーを聞かれると「許豊凡」と明かした。
「マジラピ号」1号車にはメンバー全員、2号車には池崎理人（※崎＝たつさき）、3号車には後藤、木村柾哉、尾崎匠海、4号車には高塚大夢（※高＝はしごだか）、許豊凡、佐野、5号車には藤牧京介、西洸人、田島将吾、6号車には松田迅がデザインされている。