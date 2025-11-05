お笑いコンビ、かけおちの青木マッチョ（30）が、4日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!2時間SP」（火曜午後8時）に出演。ある理由で収録を途中退席した。

この日は独自の健康法を持つタレントが出演。同番組初出演の青木は、出演者のトークが途切れたタイミングで「ちょっといいですか」と立ち上がると、差し迫った表情で「本当に申し訳ないんですけど、お手洗い失礼してもいいですか？」と切り出した。

スタジオが驚きと笑いに包まれると、ヒロミが「限界なんだろ？な？行ってこい、行ってこい」と促すと、青木は「すいません。本当に申し訳ないです。すいません」と何度も頭を下げてスタジオを後にした。司会の明石家さんまは「VTR入れとくわ」と呼びかけて笑いを誘った。

青木の退席後、隣に座っていた武井壮は「10分ぐらい前から『武井さん、そろそろ限界です』って僕に。何とかしたいなって思ってたんですけど」と説明。ヒロミは「緊張もあるんですよ」とフォローした。

その後青木は小走りでスタジオに戻ると、さんまから「大丈夫やったか？」と聞かれ「セーフ…」とひと言。「お前ジーパン変わってない？」とのツッコミには「変わってないです！」と動揺し、「1回波越えたんですけど、2回目の波が大きくて…」と謝罪していた。