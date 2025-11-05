Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

素材の特性から食器としても優秀なチタン。さまざまな製品が各ブランドから送り出されていますが、Silver Antから登場した「結晶化チタンマグ」もそのひとつ。

軽量高耐久、金属臭無しでドリンクの風味を守るといった特長はもちろんのこと、ダブルウォールによる保冷・保温性能に加え、茶漉しまでチタン製という贅沢仕様が特長。

製品を試させてもらったところ、ドリンク体験も向上し所有欲も満たしてくれるアイテムでしたのでみなさんにもご紹介しておきます。

唯一無二な結晶模様

Photo: junior

チタン製のアウトドア用品自体は珍しいものではありませんが、SilverAntの新作「結晶化チタンマグ」は名前のとおりキラキラとした美しい結晶模様が特長。

金属食器は素っ気なさが目立つことも多いですが、素材だけで上手に装飾しているのがいいですね。

Photo: junior

折りたたみ取手などアウトドア用品としての性能は十分揃っていますが、軽くて強いので自宅やオフィスで使うのもオススメですよ。

茶漉しまでチタン

Photo: junior

「結晶化チタンマグ」がすごいのは付属の茶漉しまでフルチタンという点。そもそも加工が難しい金属をここまで繊細に仕上げているのは注目ポイントですよ。

Photo: junior

茶漉しはマグ本体にスタッキング収納できるので邪魔にならないのもグッド！

お茶もコーヒーもこれひとつでOK

Photo: junior

前述のとおり、チタン茶漉しは目も細かく茶葉が目詰まりするといったストレスも少ないので、お茶でもコーヒーも高いクオリティで淹れるられたのが嬉しいポイントでした。

Photo: junior

急須で淹れるのも風情があっていいですが、茶葉とお湯があれば完結できるのは忙しい朝にも助かります。

Photo: junior

サッと洗って午後にはコーヒーを。

ペーパードリップでは除去されるコーヒーオイルや微粉がチタン茶漉しだと残るので、いつもとは少し違ったテイストが楽しめるのも魅力ですね。

Photo: junior

微粉が気になる場合は粗めに挽くなど普段のレシピから変える必要はありますが、ドリップツールとして使える製品であることに間違いはありません。

軽量高耐久で携帯性も抜群、金属だけど風味を損ねない、ドリッパーやペーパーフィルターも不要なミニマルさなどなど。購入して後悔はしない性能と魅力が詰まっているので、ぜひみなさんもお試しあれ。

本記事制作にあたりsilverantより製品貸与を受けております。