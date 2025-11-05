

誰がやっても同じ仕事ということは、いずれ自分に回される仕事が無くなっていくということです（写真：Fast&Slow／PIXTA）

部下の｢AIで作りました｣を正す｢最高の質問｣

「AIが作ったので、詳しくはわかりません」

部下からのこんな返答に、頭を抱えるマネージャーが増えている。「AIが作ったから」という言葉は、仕事の価値を放棄した「思考停止のサイン」にほかならない。

そのまま放置すれば、その部下は「AIに使われる人材」へと転落してしまう。だが、頭ごなしに「AIを使うな」と叱るだけでは、部下はAI活用そのものに萎縮してしまうだろう。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』を上梓した三浦慶介氏は、こうした「無責任なAI活用」がキャリアに致命的だと指摘しつつ、AI時代のマネージャーには「人間としての価値付加」を指導する新しい役割が求められているという。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、思考停止の部下を一発で見抜き、「AIを使いこなす人材」へと変える「最高の質問」を解説する。

増え続ける「無責任なAI活用」の現実

「この資料、なんでこういう書き方にしたの？」





「AIが作ったので」

「ここのコード、どうしてこんな処理してるの？」

「AIが書いたコードなのでわかりません」

このところ、こういった「若手の無責任なAI活用」に対する嘆きをSNS上で見聞きすることが多くなりました。部下のAI依存ぶりに頭を抱えているマネージャーは、決して少なくないでしょう。

私自身も例外ではありません。明らかにAIが書いたと思われる「注目のスタートアップである御社に」といったトンチンカンな営業メールが毎日のように届きます。残念ながら私の会社は注目されてもいないし、スタートアップだとも認識していません。

こういった状況に、日々イライラしている人が増えています。

「AIが作ったからそのまま出すというなら、あなたの仕事はなんなの？ もう私が自分でAIを使えばいいだけだよね」

部下にこうフィードバックしても、

「え、なんでですか？ AIを使って作ったのは僕ですよ」

などと返され、話の通じなさに一層イライラ……といった具合です。

「AIが作ったから」が根本的に間違っている理由

まず、言うまでもありませんが「AIが作ったから」は根本的に間違っています。単に思考停止しているからというだけではありません。

仕事の目的は「価値を出し、対価を得ること」です。つまり、良い仕事をして報酬をもらうということです。

「AIが作ったから」ということは、その人がやった仕事は「AIに適当に指示をする」という1点のみです。そこには「価値」という視点が決定的に欠けています。

誰がやっても同じ仕事ということは、いずれ自分に回される仕事が無くなっていくということでもあるし、報酬アップなどは望むべくもありません。

この状況を放置していると、あなたの部下は「AIに使われる人材」になってしまいます。逆に言えば、適切な指導ができれば「AIを使いこなす人材」に育てることができるのです。

AI活用において部下に求めるべき3つのスタンス

では、AI活用において、部下にどういうスタンスを求めるべきでしょうか？

それは次の3つです。

1. 自らの「経験知」に基づいて指示をする

ここでいう「経験知」とは、自身の経験をもとに、成果を出すための知見のことを指します。

つまり、何もかもをAIに考えさせるのではなく、「こういう目的で、こういう結果がほしい」と明確に指示することです。目的すらもAIが決めるのであれば、いよいよ人間の仕事の価値はゼロになってしまいます。

2. 「経験知」にもとづくレビューを行う

仕事とは価値を生むこと、成果を出すことが目的です。ということは、AIの成果物が「目的に沿っており、成果につながるか」を人間がレビューしなければなりません。

自分の経験知をもってレビューし、成果が出る水準まで作り上げるのです。

3. 「決断」の責任を負う

「これなら大丈夫」という決断をし、責任をもつということも人間の仕事です。

なんの責任も感じずにAIが作ったものを出すのであれば、そこに人間は必要ありません。責任をもって決断し、ダメであればやりなおす。それこそが人間がいる意味なのです。

思考停止部下を一発で覚醒させる「最高の質問」

冒頭のような思考停止状態の部下の目を覚ますには、こんな質問を投げかけるのが効果的です。

「ありがとう。ちなみに、君が手を加えた一番のポイントはどこ？」

この質問の威力は絶大です。

答えられない場合：その部下はAIに丸投げしただけで、何の価値も付加していません。「あなたの価値を出してほしい。答えられるようにしてから持ってきてください」と指導しましょう。

答えられる場合：その部下は適切にAIを活用し、人間としての価値を付加しています。その内容を評価し、さらなる改善点があれば指摘しましょう。

この質問を繰り返しているうちに、部下は「AIの仕事」と「人間がやるべき仕事」の違いがおのずと理解できるようになります。

実は、部下がAIに丸投げする問題はAI活用スキル以前の、もっと根本的なマネジメントの問題を浮き彫りにしています。

・従来の指導法では通用しない

「とりあえず頑張って」「気をつけて」といった曖昧な指導では、AI時代の部下は育ちません。具体的に「どこに人間としての価値を付加すべきか」を教える必要があります。

・成果物の評価軸が複雑化

単純に「良い・悪い」ではなく、「AIの部分」と「人間が付加した価値の部分」を分けて評価する必要があります。成果につながる要素を分解して、メンバーに伝えなければなりません。

・責任の所在が曖昧化

「AIが間違えた」と言い訳する部下に対して、どこまでが人間の責任なのかを明確にする必要があります。これを理解してもらうには、粘り強く「仕事の価値」を伝え続けなければなりません。

「AI使いこなし人材」を育てる3つのステップ

ステップ1：目的設定を徹底させる

部下に仕事を依頼する際は、必ず「何のために」「誰のために」「どんな成果を期待するか」を明確に伝えましょう。AIに丸投げできない「目的設定」の重要性を理解させるのです。

ステップ2：修正プロセスを可視化させる

部下には「AIの初期アウトプット → 自分の修正内容 → 最終成果物」のプロセスを記録させるのも一つの手段です。どこに人間としての価値を付加したかが明確になります。

ステップ3：失敗を恐れない文化を作る

「AIが間違えることもある」「人間のレビューが不完全なこともある」という前提で、失敗から学ぶ文化を醸成しましょう。責任を恐れて思考停止するより、積極的に判断し、間違えたら改善する姿勢を評価するのです。

AI時代において、マネージャーの役割は大きく変わります。

従来のように「作業の管理」ではなく、「人間としての価値付加の指導」が中心になるのです。

部下が「AIが作ったので」と言った瞬間、それは思考停止のサインです。そのタイミングを逃さず、適切な質問を投げかけて、部下を「AI使いこなし人材」に育てていきましょう。

「君が手を加えた一番のポイントはどこ？」

この一言が、あなたの部下のキャリアを、そしてあなたのチームの生産性を大きく変える可能性があるのです。

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）