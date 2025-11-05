畳んだらガジェット感ナシ。

iPhoneユーザーなら手首にAppleWatch、耳にAirPodsで3種の神器を愛用している人は少なくないと思います。そんな場合は、3つ同時に充電ができるチャージャーが欲しいですよね。このテの充電器は種類があまりに豊富ですが、メカメカしたものより目立たない小洒落たデザインを好む人もいらっしゃるのでは？

控えめなデザインだけど…？

3COINSの「3IN1コンパクトワイヤレスチャージャー」は、たたんだ状態だと小型マウスか電気カイロ、もしくは化粧品のファンデーションを収めたコンパクトケースみたい。

だけど開くと立体的な充電器にトランスフォームします。

Image: 3COINS

iPhoneはMagSafeでペタっとくっつきますし、台座部分はAirPodsを置くだけ、後ろに倒したパーツでAppleWatchを同時充電します。ただMagSafe部分を上に引き上げるのではなく、開いてから台座部分をクルっとひっくり返して安定させる仕組みが面白いと思います。

手のひらサイズで携帯性に優れているため、旅先やカフェなどでも重宝しますね。

開閉前後のギャップが凄い

畳んだ状態なら、あんまりガジェット感の強いものを好まない方にも合いそうな見た目。でも開くギミックがマシマシというギャップが凄い。

カラバリはお餅のようなアイボリーと、温泉まんじゅうみたいなブラウンの、どっちも美味しそうな2色。スリコですが3,300円でどうぞ。

Source: 3COINS