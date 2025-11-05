¿ûÅÄ¾Úö¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡Ø²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤7Ê¬¤Î1¡×¤ËÄ©Àï
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿ûÅÄ¾Úö¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢11·îÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª ²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¹¥Ñ¥¤7Ê¬¤Î1¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¢£µ¿¿´°Åµ´¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿´ÍýÀï
11·î11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡¢11·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¡¢¤½¤·¤ÆSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬½Ð±é¤·¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¥¹¥Ñ¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢µ¿¿´°Åµ´¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿´ÍýÀï¤ÈÇú¾Ð¤ÎÅ¸³«¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î11Æü¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¹¥Ñ¥¤7Ê¬¤Î1¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¤òÍ½ÁÛ¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¡¢¸«»ö¥¹¥Ñ¥¤¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1Ì¾¤Ë¡¢½ã¶â¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯ÅªÃæ¤µ¤»¤¿¾å°Ì3Ì¾¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥¯¥ª¥«ー¥É¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ë1,000±ßÊ¬¤âÂ£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à»²²Ã¼Ô¤Î¥¹¥Ñ¥¤Í½ÁÛ¤¬¥Çー¥¿ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª ²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù
11/11¡Ê²Ð¡Ë22:00～22:54
¥²¥¹¥È¡§¿ûÅÄ¾Úö
11/25¡Ê²Ð¡Ë22:00～22:54
¥²¥¹¥È¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª ²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ktv.jp/hanadai-chidori/