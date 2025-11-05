ロイヤルは11月1日〜12月末頃（予定）の期間、大谷翔平選手が実際に使用したボールやユニフォームといったグッズの展示を、ナゴヤドーム前にあるベースボールの専門店「ベースボールフィールド トゥ フューチャー」（愛知県名古屋市）店頭にて実施している。



●希望者には購入ができるチャンスも！



「ベースボールフィールド トゥ フューチャー」では、大谷選手が初のMVPイヤーとなった2021年シーズンの最終登板試合で投げたボール、2024年シーズンにおける23HR／23盗塁を決めた際のボール、2024年シーズンにおける51HR／51盗塁を決めた際のホームランボール、MLBでの日本人最多ホームラン記録（176本）を達成した際に着用していたユニフォーム（直筆サイン入り）という記念グッズを間近で見られる。



なお、ユニフォームは11月末頃からの展示を予定しているほか、展示されているグッズを購入できるチャンスもある。営業時間は10〜21時。



そのほか店内には、ユニフォームやキャップやフィギュアといった、さまざまなMLBグッズを多数用意している。