株式会社焦点工房は、毒鏡 DULENSのシネマレンズ「APO Triassic Prime」シリーズを10月31日（金）に発売した。色にじみを低減するアポクロマートのレンズ構成を採用した。

35mmフルサイズのイメージサークルに対応したシネマレンズ。焦点距離の異なる25mm、35mm、50mm、90mm、120mmの5種類を用意。絞りのTナンバーはいずれもT2.8。PLマウントに対応する。

接写性能を特徴としており、35mmでシリーズ最短の0.19m。120mmでも0.83mの最短撮影距離を実現している。

アポクロマート設計のレンズ構成やナノレベルの多層コーティングにより、色にじみやフリンジ、フレア、ゴーストを抑えたとする。

ピントリングは回転角270°の無段階設計で、フォローフォーカス対応の0.8MODギアを装備。

ラージフォーマット対応の「APO Mini Prime」シリーズとボケ表現や発色傾向を揃えており、併用しても統一感のある映像表現が可能としている。フォローフォーカス用ギア位置も共通している。

シリーズ5本のセットも用意する。耐衝撃ハードケースに収納。価格は49万5,000円。

DULENS APO Triassic Prime 25mm T2.8

DULENS APO Triassic Prime 35mm T2.8

DULENS APO Triassic Prime 50mm T2.8

DULENS APO Triassic Prime 90mm T2.8

DULENS APO Triassic Prime 120mm T2.8

焦点距離：25mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：11群14枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：10枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.2m 最大撮影倍率：0.3倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×97mm（マウント部除く） 質量：約704g 価格：9万9,000円焦点距離：35mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：10群14枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：8枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.19m 最大撮影倍率：0.5倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×98mm（マウント部除く） 質量：約721g 価格：9万9,000円焦点距離：50mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：12群13枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：8枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.24m 最大撮影倍率：0.5倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×106mm（マウント部除く） 質量：約808g 価格：9万9,000円焦点距離：90mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：9群11枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：8枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.35m 最大撮影倍率：0.5倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×97mm（マウント部除く） 質量：約625g 価格：11万7,000円焦点距離：120mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：8群11枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：8枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.83m 最大撮影倍率：0.2倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×106mm（マウント部除く） 質量：約770g 価格：11万7,000円