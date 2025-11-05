「毒鏡」ブランドのシネマレンズにT2.8のフルサイズ用
株式会社焦点工房は、毒鏡 DULENSのシネマレンズ「APO Triassic Prime」シリーズを10月31日（金）に発売した。色にじみを低減するアポクロマートのレンズ構成を採用した。
35mmフルサイズのイメージサークルに対応したシネマレンズ。焦点距離の異なる25mm、35mm、50mm、90mm、120mmの5種類を用意。絞りのTナンバーはいずれもT2.8。PLマウントに対応する。
接写性能を特徴としており、35mmでシリーズ最短の0.19m。120mmでも0.83mの最短撮影距離を実現している。
アポクロマート設計のレンズ構成やナノレベルの多層コーティングにより、色にじみやフリンジ、フレア、ゴーストを抑えたとする。
ピントリングは回転角270°の無段階設計で、フォローフォーカス対応の0.8MODギアを装備。
ラージフォーマット対応の「APO Mini Prime」シリーズとボケ表現や発色傾向を揃えており、併用しても統一感のある映像表現が可能としている。フォローフォーカス用ギア位置も共通している。
シリーズ5本のセットも用意する。耐衝撃ハードケースに収納。価格は49万5,000円。
DULENS APO Triassic Prime 25mm T2.8 焦点距離：25mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：11群14枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：10枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.2m 最大撮影倍率：0.3倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×97mm（マウント部除く） 質量：約704g 価格：9万9,000円
DULENS APO Triassic Prime 35mm T2.8 焦点距離：35mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：10群14枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：8枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.19m 最大撮影倍率：0.5倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×98mm（マウント部除く） 質量：約721g 価格：9万9,000円
DULENS APO Triassic Prime 50mm T2.8 焦点距離：50mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：12群13枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：8枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.24m 最大撮影倍率：0.5倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×106mm（マウント部除く） 質量：約808g 価格：9万9,000円
DULENS APO Triassic Prime 90mm T2.8 焦点距離：90mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：9群11枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：8枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.35m 最大撮影倍率：0.5倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×97mm（マウント部除く） 質量：約625g 価格：11万7,000円
DULENS APO Triassic Prime 120mm T2.8 焦点距離：120mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：8群11枚 絞り：T2.8-22 絞り羽根：8枚 フォーマット：35mmフルサイズ、ビスタビジョン イメージサークル：直径46.5mm 最短撮影距離：0.83m 最大撮影倍率：0.2倍 ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm サイズ：約82×106mm（マウント部除く） 質量：約770g 価格：11万7,000円