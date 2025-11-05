BTS・JIMIN＆JUNG KOOKが除隊から1週間後にスイス～ベトナムの旅へ！『Are You Sure?!』シーズン2配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSのJIMINとJUNG KOOKが出演するトラベルバラエティ『Are You Sure?!』のシーズン2が、ディズニープラスで12月3日より独占配信されることが決定。ポップなティザーポスターと場面写真が解禁された。

■ふたりだから楽しい、二度目だからもっとワクワクする

BTSの最年少メンバー、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNGKOOKが、オフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った、BTSユニット初のトラベルバラエティ『Are You Sure?!』。2024年に配信され大きな話題となった本シリーズが、シーズン2として再びディズニープラスに戻ってくる。

突然の旅行…これって本当？ 除隊から1週間後の旅はJIMIN＆JUNG KOOKにとっても特別。どこへ行くのか、いつ行くのかも知らず、驚きに満ちた旅へと出発。ふたりだから楽しい、二度目だからもっとワクワクする、JIMINとJUNG KOOKの予測不能な友情旅が始まる。

スイスからベトナムまで小さなキャリーバッグひとつだけを持って始まる旅の結末は「これでいいの?!（Are You Sure?!）」なのか、「これがいい!!（I’m so sure!!）」なのか？ ぜひ番組で確かめよう。

■ティザーポスターと場面写真が到着

このたび解禁されたティザーポスターは、ふたりの旅の行方を想起させるようなカラフルでポップなトラベルステッカーが散りばめられた楽しいビジュアル。また、旅先で様々なアクティビティに挑戦するふたりの姿が写る場面写真も初お披露目となった。

最初の旅先であるスイスの雄大なアルプスを背景にポーズをとるふたりや、もうひとつの目的地ベトナム・ダナンで夜のボートクルーズを楽しむ姿など今回もふたりのリラックスした素顔が満載。たくさん食べて、遊んで、笑いとロマンに満ちたJIMIN＆JUNG KOOKの12日間の旅をお見逃しなく。

(C)2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

■配信情報

ディズニープラス『Are You Sure?!』シーズン2

12月3日（水）より独占配信

