ニューストップ > 車ニュース > こんなハイエースやタウンエースがあれば誰でも配送業務に従事できる… こんなハイエースやタウンエースがあれば誰でも配送業務に従事できる！ トヨタ＆ダイハツの未来の働くクルマ群の目指すところが激熱だった【ジャパンモビリティショー2025】 こんなハイエースやタウンエースがあれば誰でも配送業務に従事できる！ トヨタ＆ダイハツの未来の働くクルマ群の目指すところが激熱だった【ジャパンモビリティショー2025】 2025年11月5日 10時40分 WEB CARTOP リンクをコピーする みんなの感想は？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト これが未来の商用バンだ！ トヨタのお仕事グルマ「ハイエース・コンセプト」登場で市販化への期待感が爆あがり【ジャパンモビリティショー2025】 ひとり乗りトラックの奇抜すぎる姿は未完成だけど完成形！ クルマで「社会づくり」を担うトヨタの「IMVオリジン」に天晴れ！【ジャパンモビリティショー2025】 次期型カローラ「かっこ良すぎ」だろ！ ただのデザインコンセプトじゃない「カローラ・コンセプト」に期待しかない【ジャパンモビリティショー2025】 関連情報（BiZ PAGE＋） 新幹線