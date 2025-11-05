11時の日経平均は2040円安の4万9456円、ＳＢＧが672.74円押し下げ 11時の日経平均は2040円安の4万9456円、ＳＢＧが672.74円押し下げ

5日11時現在の日経平均株価は前日比2040.59円（-3.96％）安の4万9456.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は155、値下がりは1425、変わらずは29と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は672.74円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が531.99円、東エレク <8035>が196.97円、ＴＤＫ <6762>が70.96円、フジクラ <5803>が65.15円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を98.59円押し上げている。次いで任天堂 <7974>が25.93円、日ハム <2282>が9.71円、豊田通商 <8015>が5.56円、ニトリＨＤ <9843>が5.01円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇はその他製品、陸運、小売の3業種にとどまっている。値下がり1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、機械、電気機器、石油・石炭、証券・商品と並ぶ。



※11時0分7秒時点



株探ニュース

