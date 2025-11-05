¡ÈÁª¼ê¤¬³Ì¤òÇË¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¡¡µð¿Í¡¦ÀÐ°æÂöÏ¯2·³´ÆÆÄ¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¶¯¤µ¡Öµð¿Í·³¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¶¯¡Ù¿Í·³¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê4Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
µð¿Í¤Î2·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÐ°æÂöÏ¯»á¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Îµð¿ÍÉüµ¢¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö1·³¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÀïÎÏ¤ò¤É¤ì¤À¤±ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¡¢2·³¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÆÃ´Åö¥³¡¼¥Á¤â¡¢´ÆÆÄ¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸Ä¡¹¤Î¶¯¤µ¡£¶¯¤µ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¶¯¤µ¡¢ÂÇµå¤Î¶¯¤µ¡¢¼éÈ÷¤Ê¤éµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤È¤«¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤È¤«¡£¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¶¯¤µ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ°Õ¼±ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤«¤é¤â¡¢¤â¤¦°ì¤Ä³Ì¤¬ÇË¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ë¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Î°éÀ®¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¯¤µ¡×¡£ÀÐ°æ2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶¯¤µ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢µð¿Í·³¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¶¯¡Ù¿Í·³¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Î¡È¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡É¤Ë±þ¤¸¡¢Â¨¶½¤Ç2·³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£