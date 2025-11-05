呪詛など効かぬ！占いを嘲笑い合理で勝つ――戦国最初の合理主義者・朝倉孝景の智将ぶりが凄まじい

戦国時代といえば、占いで戦の日を決めたり、凶兆を恐れたりと、迷信が政治や戦の判断を左右する時代でした。しかし、その常識を軽やかに踏み越えた男がいます。

越前（今の福井県）を治めた戦国大名、朝倉孝景。彼は「運」ではなく「分析」で戦い、呪われても平然と構えた戦国最初の合理主義者でした。

そんな彼の生涯をたどると、まるで現代の“ロジカル・リーダー”のような姿が浮かび上がります。

若き日の孝景――越前に生まれた知略の芽 紙本着色朝倉敏景像（福井県心月寺蔵）

朝倉孝景が生まれたのは1428年。世の中は足利将軍家の権威が衰え、地方の武士たちが力を競い始めた混乱の時代でした。朝倉家はもともと越前の名門・斯波氏の家臣で、長い間この地を守ってきた一族です。

ところが、父が早くに亡くなり、幼い孝景は祖父・教景に育てられます。幼い頃から聡明で、人の話をよく聞き、状況を冷静に分析する性格だったと伝えられます。

戦場では地形を見て戦の流れを予測し、交渉では相手の表情から本音を読む――そんな観察力の持ち主でした。

成長した孝景は、主家である斯波氏の内部抗争に巻き込まれます。しかし、彼はその混乱を冷静に読み切り、最終的に勝ち残る側につくことで、勢力を拡大しました。この時点で、すでにただの武勇の人ではなく、先を読む戦略家として頭角を現していたのです。

京都で「応仁の乱」が勃発すると、孝景は最初、西軍に味方して参戦しました。ところが、戦局を見極めると、なんと途中で東軍へ寝返ります。この大胆な裏切りによって東軍は優位に立ち、戦乱は終息に向かいました。

当時、武士の忠義は絶対とされていましたが、孝景は感情ではなく「情勢判断」で動いたのです。

「どちらにつくか」ではなく、「どうすれば越前を守れるか」。その視点の転換こそ、彼を戦国最初の“戦略的リーダー”へと押し上げた要因でした。

呪詛すら通じぬ合理主義者

孝景の冷静さを象徴するのが、興福寺との争いです。領地問題で寺の怒りを買った彼は、ついに「呪詛」をかけられます。

普通なら青ざめて祈祷師を呼ぶところ、孝景は「ならば名を変えよう」と言って、あっさり改名。その後も何事もなく越前を治め続けたため、人々は「呪いすら効かぬ男」と噂しました。

これは単なる逸話ではなく、彼がいかに現実的な思考を持っていたかを示す象徴的な出来事です。

戦で国を手に入れた孝景でしたが、そのあとは武力ではなく文化で国を豊かにしました。

城下町・一乗谷を整備し、京都風の町並みを築いたのです。学者や職人、連歌師などを各地から招き、「越前の小京都」と呼ばれるほどの文化都市に発展させました。

戦国の世にあって、武だけでなく学問や芸術を重んじたその姿勢は、後の戦国大名にも大きな影響を与えています。

家訓に刻まれた“合理の哲学”

孝景が残した「朝倉孝景条々」には、彼の考え方がはっきり記されています。

そこにはこうあります。

「合戦で方角や吉日を選ぶ者は愚かなり」

つまり、占いに頼らず、状況を冷静に見て判断せよ、という教えです。さらに、「無能な者を重職につけてはならぬ」とも述べ、実力主義の政治を理想としました。この思想こそ、彼が“戦国時代の合理主義者”と呼ばれる理由でしょう。

理性的で冷徹な印象のある孝景ですが、実際は情に厚い人でもありました。戦では兵と同じ食事をとり、負傷者を見舞い、戦死者の死を悼んだと伝えられます。兵たちは彼を「殿ではなく仲間」として慕い、朝倉軍は強固な結束を誇りました。

知略と人情を兼ね備えたリーダー――まさに、戦国の理想像といえるでしょう。

朝倉孝景は1481年、54歳でこの世を去ります。しかし、彼の遺した合理と文化の精神は、後の孫・朝倉義景の代へと受け継がれ、一乗谷の黄金期を築きました。

呪いを恐れず、占いを信じず、常に現実を見据えた彼の姿勢は、いまの時代にも通じます。

「信じるのは己の判断力」――

戦国の混乱を理性で切り抜けたこの男こそ、時代を先取りした本物の知将だったのです。

